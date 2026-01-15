Работа для пенсионеров в Киеве предусматривает сразу несколько вакансий в разных областях, сообщает Politeka.

Мы собрали наиболее привлекательные варианты работы для пенсионеров в Киеве на сайте work.ua.

В частности, кассир в супермаркете NOVUS возле ст. м. Золотые Ворота может получать от 23100 до 25400 грн. Основные задачи в этой должности включают обслуживание и расчет покупателей в кассе, выкладку товара в прикасовой зоне и поддержание порядка.

Компания обеспечивает официальное трудоустройство, стабильные выплаты, бесплатное питание и обучение, а также возможность карьерного роста.

Еще одно предложение - работа для пенсионеров в Киеве грузчиком в Новой почте в районе Жулян, где заработная плата колеблется от 30 000 до 35 000 грн.

Работники контролируют целостность посылок, загружают и выгружают отправку, сортируют и сканируют пакеты. Компания предоставляет оплачиваемые больничные, 24 дня отпуска в год, страхование жизни и медицинское страхование.

Для работников предусмотрены комфортные условия с проживанием, питанием и транспортом за счет компании, а также возможность повышаться по карьерной лестнице уже через полгода.

Кроме того, есть и позиция поклейщика бумажных пакетов в ООО «Бумажный Змей-ОПТ». Зарплата этой позиции стартует от 20 000 грн и зависит от скорости и качества выполнения задач.

Основные обязанности: поклейка пакетов вручную, взаимодействие с термопистолетом, сортировка и контроль качества продукции, упаковка в коробки и поддержание чистоты на рабочем месте.

Таким образом, город имеет широкий спектр возможностей для активной жизни на пенсии и финансовой независимости.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Также Politeka сообщала, что дефицит продуктов в Киевской области: эксперты назвали тревожные тенденции на рынке.

Как сообщала Politeka, субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.