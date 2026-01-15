Робота для пенсіонерів у Києві передбачає одразу кілька вакансій у різних сферах, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найбільш привабливі варіанти роботи для пенсіонерів у Києві на сайті work.ua.

Зокрема, касир у супермаркеті NOVUS біля ст. м. Золоті Ворота може отримувати від 23 100 до 25 400 грн. Основні завдання на цій посаді включають обслуговування та розрахунок покупців на касі, викладку товару на прикасовій зоні та підтримку порядку.

Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, стабільні виплати, безкоштовне харчування та навчання, а також можливість кар’єрного зростання.

Ще однією пропозицією є робота для пенсіонерів у Києві вантажником у Новій пошті у районі Жулян, де заробітна плата коливається від 30 000 до 35 000 грн.

Працівники контролюють цілісність посилок, завантажують і вивантажують відправлення, сортують та сканують пакунки. Компанія надає оплачувані лікарняні, 24 дні відпустки на рік, страхування життя та медичне страхування.

Для працівників передбачені комфортні умови з проживанням, харчуванням і транспортом за рахунок компанії, а також можливість підвищуватися по кар’єрних сходах уже через півроку.

Окрім цього, є й позиція поклейщика паперових пакетів у ТОВ «Паперовий Змій-ОПТ». Зарплата на цій позиції стартує від 20 000 грн і залежить від швидкості та якості виконання завдань.

Основні обов’язки: поклейка пакетів вручну, взаємодія з термопістолетом, сортування та контроль якості продукції, упаковка в коробки та підтримка чистоти на робочому місці.

Таким чином, у місті є широкий спектр можливостей для активного життя на пенсії та фінансової незалежності.

