В 2026 году продолжает предоставляться скидка на оплату коммунальных услуг в Харькове для отдельных категорий граждан.

Продолжается скидка на оплату коммунальных услуг в Харькове для отдельных категорий граждан. Размер скидки зависит от социального статуса и заслуг льготника.

100% скидка предусмотрена для следующих категорий:

граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной, а также членов их семей;

пенсионеров, на протяжении всей трудовой жизни работавших в сфере образования, здравоохранения, фармации или библиотечного дела;

работников музеев и учреждений культуры, работающих в селах и поселках городского типа.

На уменьшенную на 75% оплату имеют право:

участники боевых действий.

Льгота распространяется на все виды коммуналки, в том числе электроэнергию, газоснабжение, водоснабжение и отопление.

Оплата коммуналки наполовину в 50% уменьшается для:

участников войны;

членов семей погибших (умерших) военнослужащих;

лиц, пострадавших в результате нацистских преследований;

семейств, воспитывающих ребенка с инвалидностью в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

многодетных и детских домов семейного типа;

вдов и вдовцев ликвидаторов аварии на ЧАЭС;

бывших работников службы гражданской защиты, обладающих инвалидностью.

Частичную компенсацию в размере 25% получают:

дети войны – граждане, рожденные в период Второй мировой войны.

Важно знать: Если в одной семье несколько человек имеют право на льготы, предоставляется только одна скидка, но в максимально возможном размере.

Где можно оформить льготы

Территориальные органы Пенсионного фонда Украины

Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов

Исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских (кроме городов областного значения) советов

Центр предоставления административных услуг

Подать заявление на получение услуги заявитель может лично путем отправки документов по почте (рекомендованным письмом) или по электронной почте или заполнив заявление на получение услуги онлайн на сайте.

Необходимые документы:

Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Копии документов, подтверждающих право льготника и членов его семейства на льготы (по предъявлению оригиналов указанных документов).

