Размер скидки на оплату коммунальных услуг в Одессе определяется социальным статусом граждан и заслугами их перед государством.

Скидка на оплату коммунальных услуг в Одессе предусмотрена части украинцев, ее размер различается в зависимости от категорий уязвимости, сообщает Politeka.net.

Детали раскрыли в пресс-службе "Дия".

Полное освобождение от оплаты предоставляется, то есть 100% компенсация:

гражданам, имеющим особые заслуги перед Украиной, а также членам их семей;

пенсионерам, которые на протяжении всей трудовой жизни работали в сфере образования, здравоохранения, фармации или библиотечного дела;

работникам музеев и учреждений культуры, осуществляющих деятельность в селах и поселках городского типа.

На оплату коммуналки со скидкой в ​​75% имеют право:

участники боевых действий.

Льгота распространяется на все основные виды жилищно-коммунальных услуг, включая электроэнергию, газ, водоснабжение и отопление.

Оплата уменьшается на 50% для:

участников войны;

членов семей погибших или умерших военнослужащих;

лиц, подвергшихся нацистским преследованиям;

семей, воспитывающих детей с инвалидностью в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

многодетных семей и детских домов семейного типа;

вдов и вдовцев ликвидаторов аварии на ЧАЭС;

бывших работников службы гражданской защиты с инвалидностью.

Частичную компенсацию в размере 25% получают:

дети войны – граждане, рожденные в период Второй мировой войны.

Важно знать: Если в одной семье несколько человек имеют право на льготы, предоставляется только одна скидка, но в максимально возможном размере.

Где можно оформить

Территориальные органы Пенсионного фонда Украины

Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов

Исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских (кроме городов областного значения) советов

Центр предоставления административных услуг

Подать заявление заявитель может лично путем отправки документов по почте (рекомендованным письмом) или по электронной почте или заполнив заявление на получение услуги онлайн на сайте.

Необходимые документы:

Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Копии документов, подтверждающих право льготника и членов его семьи на льготы (по предъявлению оригиналов указанных документов).

