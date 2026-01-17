Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области оказывает влияние на семейный бюджет.

С 1 января 2026 г. в городе Рени вступило в действие повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, сообщает Politeka.

Решение было принято городским советом для централизованного водоснабжения и водоотведения.

Рост стоимости объясняется повышением минимальной зарплаты, прожиточного минимума и тарифов на электроэнергию. Теперь один кубометр воды стоит 38,87 грн – это на 7,2% больше, чем раньше. Услуги по канализации повысили до 47,62 грн. за кубометр, что на 17,4% превышает предварительные расценки.

В коммунальном предприятии "Водоканал" Ренийского городского совета отмечают, что старые ставки покрывали лишь 91% фактических расходов. Дополнительная финансовая нагрузка обусловлена ​​ростом заработных плат, расходов на электроэнергию и социальными корректировками. В год предприятие планирует подать более 478 тысяч кубометров воды и принять около 255 тысяч кубометров стоков.

Местные эксперты советуют жителям фиксировать показатели счетчиков, экономно пользоваться ресурсами и планировать потребление. Это поможет смягчить влияние повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области на семейный бюджет и избежать излишних расходов.

Общество призывает регулярно проверять официальные сообщения и своевременно оплачивать счета. Для социально уязвимых групп предусмотрены льготы и субсидии, что позволяет сохранить финансовую устойчивость домохозяйств.

Жителям рекомендуют учитывать новые ставки при ежемесячном планировании расходов. Это поможет избежать непредвиденных затруднений и обеспечит бесперебойную работу водоснабжения и канализационных сетей.

