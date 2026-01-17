Тенденция к удорожанию яиц в Харьковской области сохранится при стабильном спросе и высоких затратах на производство.

С начала года наблюдается подорожание яиц в Харьковской области, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин.

Цены на десяток куриных яиц уже превышают 80 гривен в большинстве супермаркетов, и специалисты ожидают дальнейшего роста.

По состоянию на 8 января в крупных сетях Харькова и области стоимость продукта такова:

«Сельпо» – от 75 до 103 грн;

«АТБ» – от 68,90 до 87,70 грн;

"Варус" - от 69,90 до 102,90 грн;

«Фора» – от 64,90 до 94,90 грн.

Эксперты объясняют повышение стоимости повышенным спросом в канун праздников и расходами поставщиков на электроэнергию и обслуживание. Если в течение января будут продолжаться отключения света, цена десятка может составить 95 гривен.

По словам аналитиков, тенденция к удорожанию яиц в Харьковской области сохранится при стабильном спросе и высоких затратах на производство. Жителям советуют планировать покупки и отслеживать цены в магазинах во избежание неожиданных расходов.

Кроме того, несмотря на сложившуюся ситуацию, в Харькове люди имеют возможность получить бесплатные продукты.

Ключевым направлением работы «Еда Харьковчанам» есть формирование и выдача продуктовых наборов. Кроме продуктов питания, получателям также предоставляют средства гигиены, бытовые вещи и другие товары первой необходимости. Такой комплексный подход позволяет частично закрыть базовые потребности людей и снизить их ежедневную нагрузку.

Для получения гуманитарной помощи предусмотрена обязательная предварительная онлайн-регистрация. Подать заявку можно через официальный сайт организации, а также с помощью ее страниц в социальных сетях Telegram .

