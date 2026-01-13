Надання безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Харкові здійснюється виключно в офлайн-режимі.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові надаються за встановленим графіком, який попередньо оголошують українцям, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації «Їжа Харків’янам».

Проєкт зосереджений на наданні безкоштовних продуктів пенсіонерам у Харкові. Також допомога передбачена для багатодітних родин і малозабезпечених жителів міста.

Ключовим напрямом роботи «Їжа Харків’янам» є формування та видача продуктових наборів. Окрім харчів, отримувачам також надають засоби гігієни, побутові речі та інші товари першої необхідності. Такий комплексний підхід дозволяє частково закрити базові потреби людей і зменшити їхнє щоденне навантаження.

Для отримання гуманітарної допомоги передбачено обов’язкову попередню онлайн-реєстрацію. Подати заявку можна через офіційний сайт організації, а також за допомогою її сторінок у соціальних мережах Telegram. Після опрацювання звернення заявника інформують про визначені дату та час отримання допомоги у відповідному пункті видачі.

Надання допомоги здійснюється виключно в офлайн-режимі. Поштова чи кур’єрська доставка продуктів не передбачена. Отримати продуктовий набір можна особисто за умови пред’явлення оригіналів необхідних документів або через уповноважену довірену особу.

Також організатори зазначають, що умови програми можуть змінюватися залежно від наявних ресурсів та кількості поданих заявок. Мешканцям Харкова рекомендують регулярно відстежувати оновлення в Telegram-каналі проєкту, щоб своєчасно дізнаватися про актуальні можливості отримання допомоги.

