Жителей одной из общин сообщили о новом графике движения транспорта в Ивано-Франковской области, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Новый график движения транспорта в Ивано-Франковской области затронул маршрут №3 "РЭМ - Загорье", сообщает Politeka.

Управление экономического развития Калушского городского совета проинформировало, что отправление от остановки ВПУ-7 меняется с 11:18 на 10:37, а от Майдана – с 11:45 на 11:00.

Все остальные рейсы по маршруту остаются без изменений. По словам чиновников, новый график движения транспорта в Ивано-Франковской области начал действовать с 12 января 2026 года.

Обновления нужны для удобства пассажиров и более точного соблюдения прибытия автобусов. Также в сообщении Калушского городского совета отмечено, что новый график движения транспорта в Ивано-Франковской области действует в рабочие и субботние дни.

Изменения не ограничиваются только этим маршрутом. Как добавили в городском совете, нововведения будут касаться также автобусов в направлении вокзала с 19 января.

Это связано с изменением расписания курсов поездов от станции "Калуш". Новые отправления для рабочих дней и суббот после 19:00 включают рейсы с остановки "Карпатская керамика" в 19:07, 19:20, 19:35 (льготный), 20:05 и 20:50.

Отправление с остановки "Вокзал" будет происходить в 19:31, 20:02 (льготный), 20:02 (маршрут №2 от остановки "Козориса"), 20:30 и 21:15.

Городской совет подчеркнул, что корректировка расписания позволит синхронизировать автобусные маршруты с поездами и обеспечить удобные пересадки для пассажиров.

В то же время жителей призвали внимательно проверять актуальную информацию и заранее планировать свои поездки. Это позволит избежать ненужных неудобств и позволит не пропустить свой рейс.

