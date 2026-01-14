Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве предоставляется только тем, кто зарегистрирован и соблюдает правила.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве будет выдаваться 16 января, сообщает Politeka.

Информацию об этом обнародовали в телеграмм-канале "Свет на Востоке".

В пятницу, 16 января, начинается выдача гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам и пенсионерам в Киеве. Регистрация на получение услуг откроется 14.01 в 13:00 для тех, кто в последний раз получал пособие до 31 мая 2024 года или еще ни разу не воспользовался программой.

Процесс получения включает три этапа: проверку документов и получение талончиков, короткое инструктажное занятие и непосредственно выдачу свертков. На всю функцию следует рассчитывать около 100 минут.

Помощь будут выдавать в две смены: в 10:30 и 12:30. Присутствие обязательно для всех, кто регистрируется, включая детей от 7 лет. Исключение составляют пенсионеры 70+, которые могут получить пакет без личного присутствия по предварительной регистрации через Google форму.

Локация выдачи - Хорольская, 30. Телефон для справок работает с 11:00 до 15:00 по будням: 380963167656.

При регистрации нужно внимательно указывать данные на украинском языке, точно так же, как в документах. Любая ошибка в ФИО или номере справки делает форму недействительной. Регистрируйтесь только при наличии возможности присутствовать в день выдачи. После трех пропусков без уважительной причины право на получение пособия будет приостановлено на один год.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве предоставляется только тем, кто зарегистрирован и соблюдает правила, чтобы гарантировать справедливое распределение ресурсов.

