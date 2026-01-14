Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Києві надається лише тим, хто зареєстрований і дотримується правил.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Києві буде видаватися 16 січня, повідомляє Politeka.

Інформацію про це оприлюднили в Телеграм-каналі "Світло на Сході".

У п’ятницю, 16 січня, розпочинається видача гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів у Києві. Реєстрація на отримання послуг відкриється 14.01 о 13:00 для тих, хто востаннє отримував допомогу до 31 травня 2024 року або ще жодного разу не скористався програмою.

Процес отримання включає три етапи: перевірку документів та отримання талончиків, коротке інструктажне заняття та безпосередньо видачу пакунків. На всю процедуру слід розраховувати близько 100 хвилин.

Допомогу видаватимуть у дві зміни: о 10:30 та 12:30. Присутність обов’язкова для всіх, хто реєструється, включно з дітьми від 7 років. Виняток становлять пенсіонери 70+, які можуть отримати пакунок без особистої присутності, за попередньою реєстрацією через Google форму.

Локація видачі — Хорольська, 30. Телефон для довідок працює з 11:00 до 15:00 у будні: 380963167656.

При реєстрації потрібно уважно вказувати дані українською мовою, точно так, як у документах. Будь-яка помилка у ПІБ чи номері довідки робить форму недійсною. Реєструйтеся лише за наявності можливості бути присутнім у день видачі. Після трьох пропусків без поважної причини право на отримання допомоги буде призупинено на один рік.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Києві надається лише тим, хто зареєстрований і дотримується правил, щоб гарантувати справедливий розподіл ресурсів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: за якою адресою можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: експерти назвали тривожні тенденції на ринку.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Київській області: за яких умов українцям відмовлять у допомозі в 2026 році.