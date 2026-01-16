Робота для пенсіонерів у Києві є у транспортній та виробничій сфері, повідомляє Politeka.

Ми зібрали кілька варіантів роботи для пенсіонерів у Києві на платформі work.ua. Наприклад, водій категорії С у компанії Веолія Україна може отримувати від 34 000 до 50 000 грн.

Підприємство забезпечує офіційне працевлаштування, медичне страхування, шестиденний тиждень та оплачуване стажування. Іногороднім надається безкоштовне житло, а на місці є власна автомайстерня зі слюсарями та механіками.

Працівники виконують маршрути зі сміттєвозом MAN або Mercedes разом із двома вантажниками, дотримуючись правил безпеки та дорожнього руху.

зайнятість, працевлаштування, робота, зарплата

Ще одна затребувана вакансія - водій категорії В на Mercedes sprinter для перевезення товару між містами. Зарплата на цій посаді коливається від 30 000 до 32 000 грн.

Працівники лише доставляють продукцію, без участі у вивантаженні, дотримуються графіків, підтримують авто в чистоті та своєчасно повідомляють про його технічний стан. Важливими є пунктуальність, уважність та відповідальність на дорозі.

Крім цього, компанія Паперовий Змій-ОПТ запрошує пенсіонерів на роботу в Києві поклейщиком паперових пакетів із зарплатою від 20 000 до 30 000 грн.

Працівники виконують поклейку вручну, сортують та контролюють якість продукції, упаковують її в коробки та підтримують чистоту на місці. Для новачків проводиться навчання по взаємодії з термопістолетом, а команда забезпечує дружню та підтримуючу атмосферу.

Таким чином, старші люди із життєвим досвідом мають змогу обирати між різними посадами та заробітніми платами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: за якою адресою можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: експерти назвали тривожні тенденції на ринку.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Київській області: за яких умов українцям відмовлять у допомозі в 2026 році.