Робота для пенсіонерів у Києві є у транспортній та виробничій сфері, повідомляє Politeka.
Ми зібрали кілька варіантів роботи для пенсіонерів у Києві на платформі work.ua. Наприклад, водій категорії С у компанії Веолія Україна може отримувати від 34 000 до 50 000 грн.
Підприємство забезпечує офіційне працевлаштування, медичне страхування, шестиденний тиждень та оплачуване стажування. Іногороднім надається безкоштовне житло, а на місці є власна автомайстерня зі слюсарями та механіками.
Працівники виконують маршрути зі сміттєвозом MAN або Mercedes разом із двома вантажниками, дотримуючись правил безпеки та дорожнього руху.
Ще одна затребувана вакансія - водій категорії В на Mercedes sprinter для перевезення товару між містами. Зарплата на цій посаді коливається від 30 000 до 32 000 грн.
Працівники лише доставляють продукцію, без участі у вивантаженні, дотримуються графіків, підтримують авто в чистоті та своєчасно повідомляють про його технічний стан. Важливими є пунктуальність, уважність та відповідальність на дорозі.
Крім цього, компанія Паперовий Змій-ОПТ запрошує пенсіонерів на роботу в Києві поклейщиком паперових пакетів із зарплатою від 20 000 до 30 000 грн.
Працівники виконують поклейку вручну, сортують та контролюють якість продукції, упаковують її в коробки та підтримують чистоту на місці. Для новачків проводиться навчання по взаємодії з термопістолетом, а команда забезпечує дружню та підтримуючу атмосферу.
Таким чином, старші люди із життєвим досвідом мають змогу обирати між різними посадами та заробітніми платами.
