Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области вступило в силу, сообщает Politeka.

С начала 2026 года жители Черкасской области получили счета по новым ставкам.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области коснулось водоснабжения, водоотвода и вывоза бытовых отходов, утвержденных Каневским городским советом и его исполнительным комитетом.

Централизованная подача воды стоит 55,74 грн за кубометр, а канализационные услуги – 38,28 гривен. Стоимость вывоза мусора выросла примерно на 17%. Для жителей многоэтажек с контейнерной системой платеж составит 48,14 на человека в месяц. В частном секторе с контейнером сумма такая же, без контейнера – 40,02 грн.

Перевозка одного кубометра смешанных отходов обойдется в 127,49 грн для населения, 138,74 — для бюджетных учреждений и 182,48 — для других организаций. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Балан пояснил, что повышение обусловлено экономическими показателями предприятий, ростом минимальной зарплаты, удорожанием электроэнергии, горючего и материалов, а также налоговой нагрузкой.

Часть расходов покрывают субсидии и льготы социально уязвимых категорий населения. Это позволяет обеспечивать своевременную оплату труда персонала, надлежащее содержание инфраструктуры и стабильную работу коммунальных служб.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области направлено на обеспечение бесперебойной работы систем водоснабжения и канализации в течение года. Жителям советуют планировать ежемесячные расходы заранее и своевременно оплачивать счета во избежание накопления долгов и гарантировать стабильное обслуживание.

В то же время, важно регулярно проверять официальные сообщения городского совета, чтобы быть в курсе изменений и не допустить недоразумений при оплате коммунальных услуг.

