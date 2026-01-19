Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на забезпечення безперебійної роботи систем водопостачання та каналізації протягом року.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області набуло чинності, повідомляє Politeka.

З початку 2026 року мешканці Черкащини отримали рахунки за новими ставками.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області торкнулося водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів, затверджених Канівською міською радою та її виконавчим комітетом.

Централізована подача води тепер коштує 55,74 грн за кубометр, а каналізаційні послуги – 38,28 гривень. Вартість вивезення сміття зросла приблизно на 17%. Для мешканців багатоповерхівок із контейнерною системою платіж складе 48,14 на особу щомісяця. У приватному секторі із контейнером сума така ж, без контейнера — 40,02 грн.

Перевезення одного кубометра змішаних відходів обійдеться у 127,49 грн для населення, 138,74 — для бюджетних установ, та 182,48 — для інших організацій. Начальник відділу житлово-комунального господарства Дмитро Балан пояснив, що підвищення зумовлене економічними показниками підприємств, зростанням мінімальної зарплати, здорожчанням електроенергії, пального та матеріалів, а також податковим навантаженням.

Частину витрат покривають субсидії та пільги для соціально вразливих категорій населення. Це дозволяє забезпечувати своєчасну оплату праці персоналу, належне утримання інфраструктури та стабільну роботу комунальних служб.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на забезпечення безперебійної роботи систем водопостачання та каналізації протягом року. Мешканцям радять планувати щомісячні витрати заздалегідь та своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути накопичення боргів і гарантувати стабільне обслуговування.

Водночас важливо регулярно перевіряти офіційні повідомлення міської ради, щоб бути в курсі змін і не допустити непорозумінь при оплаті комунальних послуг.

