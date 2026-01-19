Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області має на меті збереження якості сервісу та безперервну роботу інфраструктури.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області з початку 2026 року вплинуло на платіжки мешканців Костополя, повідомляє Politeka.

Нові розцінки стосуються водопостачання та каналізації й уже застосовуються комунальним підприємством «Костопільводоканал».

За рішенням міської ради, кубометр води коштує 38,14 грн, а послуга водовідведення — 42,10 грн з урахуванням ПДВ. Саме за такими ставками жителі оплачують рахунки від січня.

У міській владі пояснюють, що перегляд цін пов’язаний зі зростанням витрат на електроенергію, технічне обслуговування мереж, закупівлю матеріалів та оплату праці працівників. Окрему увагу приділяють стабільності роботи систем в умовах воєнного стану, зокрема завдяки використанню резервних автономних установок під час можливих відключень світла.

У «Костопільводоканалі» також звертають увагу на проблему незаконних підключень, відсутність приладів обліку та збільшення споживання. Це створює додаткове навантаження на мережі й ускладнює фінансову ситуацію підприємства.

Для відкритості нові розцінки порівняли з показниками сусідніх громад, аби жителі могли об’єктивно оцінити зміни та скоригувати власні витрати.

Фахівці зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області має на меті збереження якості сервісу та безперервну роботу інфраструктури. Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями, планувати оплату заздалегідь і перевіряти наявність лічильників, щоб уникнути боргів.

