Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области и Сумской области направлены на сотни семей.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области начали распределять благотворители организации «Содействие», сообщает Politeka.net.

Информацию о гуманитарной поддержке обнародовали в Facebook. Команда раскрыла детали инициативы, направленной на помощь семьям, находящимся в сложных условиях.

Проект реализуется совместно с Ukraine Children's Action Project и призван поддержать семьи с детьми в течение холодного периода. Особое внимание уделено домохозяйствам в прифронтовых общинах восточной Украины.

Программа охватывает Харьковскую и Сумскую области – территории, расположенные близко к линии фронта. Здесь люди регулярно сталкиваются с последствиями боевых действий: ограниченным доступом к электроэнергии, теплу и базовым товарам. Такие условия усложняют повседневную жизнь, особенно зимой.

Волонтеры организации формируют продуктовые наборы длительного хранения и готовят теплые пледы. Это позволит семьям с детьми пережить морозы и обеспечит минимально необходимые условия для жизни.

Программа зимней поддержки «Содействие» реализуется при поддержке «Действий для детей Украины». Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области и Сумской области направлены на сотни семей, чтобы помочь им выдержать сложный период и улучшить бытовые условия в тяжелом зимнем времени.

Кроме того, в Харькове украинцы также имеют возможность получить бесплатное жилье.

Чтобы стать на учет и претендовать на временное размещение, переселенцы обращаются в центры предоставления административных услуг, исполкомы городских или сельских советов и районные госадминистрации.

