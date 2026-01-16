Графики отключения света в Полтавской области на 17 января пройдут в субботу для части проживающих в регионе украинцев, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает Омельницкая община со ссылкой на «Полтаваобленерго».
В «Полтаваобленерго» запланировали в отдельных населенных пунктах графики отключения света в Полтавской области на 17 января в связи с выполнением плановых работ на электросетях. Чтобы потребители могли заранее спланировать свой день, энергетики обнародовали графики.
Ограничения будут действовать в пределах Одесской общины с 8 до 16 часов в следующих населенных пунктах:
с. Оныщенкы улицы:
- Дача — №3
- Лисова — №1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 23, 3 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64
- Лисна — № 2Б
с. Романкы улица:
- Лугова - №2, 4, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 31
с. Федоренкы улица:
- Хмельныцька — №1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 25, 26а, 3 37, 39, 40
с. Щербакы улицы:
- Богдана Хмельныцького — №10
- Весняна — №1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
- пров. Вышневый — №1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27
- Героїв полку «Азов» — №1–12, 11/2
- Зализнычна — №6, 9, 11, 12, 13
- Зелена диброва — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22
- Кільцева — №9, 11
- Кобзарська — №1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24
- Кольцова — №1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21
- Марка Кропывныцького — №2–9, 11, 13–16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 3а
- Омельныцька — №1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- Революционерів — №1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25
- Садова — №2
с. Гунькы улицы:
- Кошова — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 11
- Лисова — №1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28
- Лугова — №7
- Заозерна — №1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12
- пер. Луговый — №1, 2, 3, 5, 7
- Центральна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16
- Козацька — №2, 4, 13
- Козача — №1, 3, 7, 9, 10, 11
- Камяна — №2
- пер. Камянськый — №1, 6
с. Демыдивка улицы:
- Сонячна — №1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14
- Украинськои Перемогы — №1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25
- Центральна — №1–22, 24, 25А, 26–36, 39–46, 50–56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108
- Героив ЗСУ — №2–11, 13, 14А, 15–24
- Вышнева — №1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17
- Набережна — №3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21
- Садова — №11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
Как узнать об отключениях, если они возникнут:
- Официальный сайт «Полтаваоблэнерго»: Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.
- Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.
- Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы «Полтаваоблэнерго», где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.
- На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».
