Щоб споживачі могли заздалегідь спланувати свій день, енергетики оприлюднили графіки відключення світла в Полтавській області на 17 січня.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 17 січня триватиме у суботу для частини українців, що проживають в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує Омельницька громада з посиланням на «Полтаваобленерго».

В «Полтаваобленерго» запланували в окремих населених пунктах графіки відключення світла в Полтавській області на 17 січня у зв’язку з виконанням планових робіт на електромережах. Щоб споживачі могли заздалегідь спланувати свій день, енергетики оприлюднили графіки.

Обмеження будуть діяти в межах Омельницької громади з 8 до 16 години в наступних населених пунктах:

с. Онищенки вулиці:

Дачна — №3

Лісова — №1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64

Лісна — №2Б

с. Романки вулиця:

Лугова — №2, 4, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 31

с. Федоренки вулиця:

Омельницька — №1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40

с. Щербаки вулиці:

Богдана Хмельницького — №10

Весняна — №1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

пров. Вишневий — №1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27

Героїв полку «Азов» — №1–12, 11/2

Залізнична — №6, 9, 11, 12, 13

Зелена діброва — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кільцева — №9, 11

Кобзарська — №1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — №1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропивницького — №2–9, 11, 13–16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 3а

Омельницька — №1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революціонерів — №1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25

Садова — №2

с. Гуньки вулиці:

Кошова — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова — №1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — №7

Заозерна — №1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговий — №1, 2, 3, 5, 7

Центральна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — №2, 4, 13

Козача — №1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам’яна — №2

пров. Кам’янський — №1, 6

с. Демидівка вулиці:

Сонячна — №1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Української Перемоги — №1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — №1–22, 24, 25А, 26–36, 39–46, 50–56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ — №2–11, 13, 14А, 15–24

Вишнева — №1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — №3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — №11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Як дізнатися про відключення, якщо вони виникнуть:

Офіційний сайт «Полтаваобленерго»: Перевіряйте розділ з графіками відключень на офіційному сайті компанії.

Особистий кабінет: Інформація про графіки для вашої адреси буде доступна в Особистому кабінеті після реєстрації.

Viber та Telegram-канали: Підпишіться на офіційні канали «Полтаваобленерго», де публікують актуальні графіки. Для Viber є спеціальний чат-бот.

На сайтах своїх громад у розділах «Оголошення» чи «Новини».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: як змінились розцінки.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Полтавській області: які проблеми постали перед українцями.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що саме треба надати для отримання.