Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 19 по 25 января вводятся в части региона, поэтому важно знать, где будут действовать ограничения, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».
Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на неделю с 19 по 25 января.
19.01.2026 с 9 до 17 часов из-за планового ремонта обесточат в селе Нова. Обесточат дома по следующим адресам:
- Благодатна, 3-4, 6, 9, 11, 14-15, 17, 22-23, 26
- Весняна, 1, 8
- Марии Садовськои-Барилотти, 20А
- Обелискова, 1-5, 8, 10, 14, 16, 20, 28
- Селыщна, 12
- Янтарна, 1, 6-7, 11
20.01.2026 с 9 до 17 часов продлится ремонт на электросетях, что повлечет за собой свет в населенном пункте Высоки Байракы на улицах:
- Зеленый пер., 6, 8, 11
- Кравцова, 9
- Набережна, 28, 34, 45, 55, 57, 65
- Садовая, 1, 3, 5-6, 8-11, 13-16, 18, 20, 22
21.01.2026 вводятся ограничения в Красносилка. Они продлятся с 13 до 17 часов по адресам:
- Володымыра Максымчыка, 3, 7-8, 12, 14-15, 17-22, 25, 27, 29-31
- Зарична, 39, 43, 46-48, 50-51, 53, 58, 60
- Зеленый пер., 1, 5, 7, 15, 17
23.01.2026 обесточат населенный пункт Карливка. Ограничения будут действовать с 9 до 16 часов по следующим адресам:
- Врожайна, 1-10, 10А, 12-19, 21, 23
- Молодижна, 1, 3-20, 22-26, 28, 30, 32, 34, 36, 38а, 40, 42, 44
- Нова, 1-3
- Перемогы туп., 1, 2а
- Перемогы, 2, 4, 6, 8
- Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А
- Шабанова, 19
Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго».
Как узнать об отключении:
- На сайте «Кіровоградобленерго»:
- Перейдите по ссылке.
- В разделе «Информация для клиентов» найдите «Графики ограничений, аварийных и почасовых отключений».
- Вы также можете использовать функцию «Поиск отключений по адресу», чтобы найти график для конкретного населенного пункта и адреса.
