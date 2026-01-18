Жителям рекомендуют заранее учесть графики отключения света в неделю с 19 по 25 января в Кировоградской области.

Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 19 по 25 января вводятся в части региона, поэтому важно знать, где будут действовать ограничения, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на неделю с 19 по 25 января.

19.01.2026 с 9 до 17 часов из-за планового ремонта обесточат в селе Нова. Обесточат дома по следующим адресам:

Благодатна, 3-4, 6, 9, 11, 14-15, 17, 22-23, 26

Весняна, 1, 8

Марии Садовськои-Барилотти, 20А

Обелискова, 1-5, 8, 10, 14, 16, 20, 28

Селыщна, 12

Янтарна, 1, 6-7, 11

20.01.2026 с 9 до 17 часов продлится ремонт на электросетях, что повлечет за собой свет в населенном пункте Высоки Байракы на улицах:

Зеленый пер., 6, 8, 11

Кравцова, 9

Набережна, 28, 34, 45, 55, 57, 65

Садовая, 1, 3, 5-6, 8-11, 13-16, 18, 20, 22

21.01.2026 вводятся ограничения в Красносилка. Они продлятся с 13 до 17 часов по адресам:

Володымыра Максымчыка, 3, 7-8, 12, 14-15, 17-22, 25, 27, 29-31

Зарична, 39, 43, 46-48, 50-51, 53, 58, 60

Зеленый пер., 1, 5, 7, 15, 17

23.01.2026 обесточат населенный пункт Карливка. Ограничения будут действовать с 9 до 16 часов по следующим адресам:

Врожайна, 1-10, 10А, 12-19, 21, 23

Молодижна, 1, 3-20, 22-26, 28, 30, 32, 34, 36, 38а, 40, 42, 44

Нова, 1-3

Перемогы туп., 1, 2а

Перемогы, 2, 4, 6, 8

Польова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А

Шабанова, 19

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго».

Как узнать об отключении:

На сайте «Кіровоградобленерго»:

Перейдите по ссылке.

В разделе «Информация для клиентов» найдите «Графики ограничений, аварийных и почасовых отключений».

Вы также можете использовать функцию «Поиск отключений по адресу», чтобы найти график для конкретного населенного пункта и адреса.

