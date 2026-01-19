Для пасажирів поїздка стала дорожчою на кілька десятків гривень через подорожчання проїзду в Одеській області.

Пасажирам доведеться платити більше за поїздку в автобусі, ніж раніше, все через подорожчання проїзду в Одеській області, повідомляє Politeka.net.

Розповімо, що відомро про це.

На міжміському автобусному маршруті №560 «Білгород-Дністровський — Одеса» підвищили вартість проїзду. Для пасажирів поїздка стала дорожчою на кілька десятків гривень. Зміни торкнулися популярного напрямку, яким щодня користуються мешканці Білгорода-Дністровського та навколишніх населених пунктів.

Із 10 січня проїзд на маршруті №560 коштує 200 гривень. Раніше вартість квитка становила 160 гривень, тож подорожчання проїзду в Одеській області склало 40 гривень. Маршрут сполучає Білгород-Дністровський з Одесою та завершується на автостанції «Старосінна», забезпечуючи зручне транспортне сполучення з обласним центром.

Рейси з Білгорода-Дністровського відправляються о 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50 та 18:00.

З Одеси (АС «Старосінна») автобуси вирушають о 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 та 20:00.

У розкладі можливі зміни, тому пасажирам рекомендують заздалегідь уточнювати актуальну інформацію у диспетчера.

Нагадаємо також, що у визначені дати буде скасовано курсування окремих поїздів. Зокрема, 23, 24, 30 та 31 січня 2026 року не курсуватимуть такі поїзди:

№6254 сполученням Одеса-Головна — Подільськ (відправлення о 10:50, прибуття о 14:42);

№6274 за маршрутом Подільськ — Помічна (відправлення о 14:44, прибуття о 19:30).

