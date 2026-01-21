Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье становится доступным для граждан, потерявших дом из-за войны и нуждающихся в временном проживании.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предоставляют государственные и местные органы для тех, кто не имеет возможности обеспечить себя отдельным жилищем, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье рассчитано на маломобильных переселенцев и членов их семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Для них подготовлены специально оборудованные помещения, где можно находиться до 12 месяцев за счет государственного бюджета без какой-либо платы.

Проживание подразумевает обеспечение бесплатным жильем для ВПЛ в Запорожье со всеми удобствами, возможность самостоятельно готовить еду и получать помощь в ведении домашнего хозяйства.

Кроме того, переселенцы получают поддержку в развитии социальных навыков и разрешении сложных жизненных ситуаций. При необходимости к процессу привлекают специалистов или службы вне зависимости от формы собственности.

Это позволяет людям быстрее адаптироваться и восстановить чувство безопасности. Для предоставления крыши над головой для переселенцев, физические или юридические лица должны быть внесены в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.

Они должны соответствовать критериям, определенным Кабинетом Министров, и иметь собственное или арендованное помещение, пригодное для предоставления услуги.

Первоочередное право на получение жилища имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, утратившие трудоспособность лица, а также пенсионеры, чей дом был разрушен или стал непригодным для проживания из-за войны.

Для включения в программу переселенцы должны встать на учет в центре предоставления административных услуг, исполнительном органе сельского или городского совета или в районной государственной администрации.

