Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области предоставляется БФ «Право на защиту» в рамках программы быстрого реагирования и охватывает пострадавших от военных действий в 2026 году, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Рокитнянского поселкового территориального общества.

Помощь могут получить внутренне перемещенные лица и пожилые граждане, жилища которых повреждены или непригодны для проживания.

Программа рассчитана на домохозяйства, которые не могут справиться с ростом расходов или потерей доходов из-за войны, эвакуированные из общин с обязательной эвакуацией, а также семьи, потерявшие близких или имеющих госпитализированных членов. Список получателей формируется на основе данных местных властей и верифицированных списков эвакуированных.

Сумма пособия базируется на минимальной потребительской корзине: 3 600 грн на человека в месяц. На трехмесячный период это составляет 10800 грн на каждого члена семьи. Подробные условия программы можно просмотреть по ссылке.

БФ «Право на защиту» – украинская неправительственная гуманитарная и правозащитная организация. Ее деятельность ориентирована на защиту прав внутренне перемещенных лиц, беженцев и людей, пострадавших от вооруженной злости РФ. Организация оказывает поддержку в виде денежных выплат, юридических консультаций и комплексной помощи семьям, пострадавшим от войны.

За более подробной информацией можно обращаться на сайт или страницу в Facebook .

По словам организаторов, денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области позволяет покрыть базовые нужды и поддержать семьи в сложных жизненных условиях.

