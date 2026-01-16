Новый график движения транспорта в Харькове означает определенные корректировки привычных схем передвижения по городу для местных жителей.

Новый график движения транспорта в Харькове вступил в силу с 10 января и предусматривает продление маршрута трамвая №8 в парк Машиностроителей, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте городского совета, новый график движения транспорта в Харькове предполагает, что трамвай №8 курсирует по обновленному маршруту.

Он выглядит следующим образом: трамвай курсирует от разворотного круга «Ул. Одесская» через проспект Байрона, улицу Морозова, улицу Георгия Тарасенко, улицу Молочную.

Затем он проезжает площадь Защитников Украины, проспект Героев Харькова и улицу Кошкина в парк Машиностроителей и обратно по улице Морозова.

Такие изменения произошли в связи с отсутствием подачи напряжения на тяговой подстанции городского электротранспорта, временно ограничивающей курсирование привычных маршрутов из-за атак на город.

По информации Департамента строительства и путевого хозяйства новый график движения транспорта в Харькове также учитывает зимние условия.

Из-за сильных морозов, снега и гололеда движение общественного транспорта может замедляться. Все трамваи, троллейбусы и автобусы работают по усиленному расписанию, однако возможны задержки в часы пик и на наиболее загруженных участках города.

Пассажирам рекомендуют учитывать такие изменения при планировании поездок и оставлять дополнительное время на дорогу. В связи с погодными условиями может изменяться интервал курса трамваев, троллейбусов и автобусов.

Потому пассажирам советуют проверять актуальную информацию на официальном сайте городского совета. Там всегда оперативно сообщают о ситуации с транспортом в городе.

