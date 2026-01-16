Новий графік руху транспорту в Харкові означає певні коригування звичних схем пересування містом для місцевих мешканців.

Новий графік руху транспорту в Харкові вступив у дію чинності з 10 січня і передбачає продовження маршруту трамвая №8 до парку Машинобудівників, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, новий графік руху транспорту в Харкові передбачає, що трамвай №8 курсує за оновленим маршрутом.

Він виглядає таким чином: трамвай курсує від розворотного кола «Вул. Одеська» через проспект Байрона, вулицю Морозова, вулицю Георгія Тарасенка, вулицю Молочну.

Далі він проїжджає майдан Захисників України, проспект Героїв Харкова та вулицю Кошкіна до парку Машинобудівників і назад по вулиці Морозова.

Такі зміни відбулися у зв’язку з відсутністю подачі напруги на тяговій підстанції міського електротранспорту, яка тимчасово обмежує курсування звичних маршрутів через атаки на місто.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, новий графік руху транспорту в Харкові також враховує зимові умови.

Через сильні морози, сніг та ожеледицю рух громадського транспорту може сповільнюватися. Усі трамваї, тролейбуси та автобуси працюють за посиленим розкладом, однак можливі затримки в години-пік і на найбільш завантажених ділянках міста.

Пасажирам радять враховувати такі зміни при плануванні поїздок і залишати додатковий час на дорогу. У зв’язку з погодними умовами може змінюватися інтервал курсування трамваїв, тролейбусів та автобусів.

Тому пасажирам радять перевіряти актуальну інформацію на офіційному сайті міської ради. Там завжди оперативно повідомляють про ситуацію з транспортом у місті.

