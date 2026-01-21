Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовых расчетов предприятия в реальные расходы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области началось с 1 января 2026 года, сообщает Politeka.

Новые ставки затронули оплату за вывоз мусора и обслуживание жилых домов в городе Мена.

В частном секторе теперь приходится платить 37,50 грн на человека ежемесячно. Для жителей многоквартирных домов тариф установлен на уровне 36,55 грн. за человека. Увеличение платежей связано с ростом расходов на топливо, обслуживанием техники и повышением зарплат сотрудников коммунального предприятия «Менакоммунуслуга».

Власти уверяют, что изменения позволят обеспечить стабильную работу системы обращения с отходами и поддерживать качество обслуживания на должном уровне. Жителям рекомендуют оплачивать счета вовремя во избежание накопления долгов и гарантировать непрерывное предоставление услуг.

На последнем заседании городского совета также была утверждена программа помощи пострадавшим от боевых действий. Один из граждан получил 30 580 грн на восстановление жилья в рамках инициативы «Восстановление».

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовых расчетов предприятия в реальные расходы. Жителям советуют заранее планировать ежемесячные платежи и отслеживать обновления на официальных ресурсах совета. Своевременная оплата не только защищает от штрафов, но поддерживает бесперебойную работу систем жизнеобеспечения общины.

Жителям следует внимательно следить за изменениями тарифов и своевременно оплачивать услуги во избежание непредвиденных трудностей в зимний период.

