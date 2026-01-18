Прогноз погоды на неделю с 19 по 25 января в Запорожье показывает, что город проведет неделю в холодной и преимущественно облачной атмосфере.

Прогноз погоды на неделю с 19 по 25 января в Запорожье сулит устойчивую зимнюю атмосферу с минимальными осадками, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 19 по 25 января в Запорожье показали на сайте sinoptik.ua. Из него видно, что дни будут с краткими прояснениями и небольшим снегом.

В понедельник, 19.01, небо будет пасмурным. Температура днем ​​составит -6°, а ночью опустится до -10°. Ветер будет умеренным, а вероятность осадков минимальна.

Во вторник, 20.01, прогноз погоды на неделю с 19 по 25 января в Запорожье свидетельствует о подобной картине: небо будет оставаться облаками, днем ​​температура поднимется до -7°, а ночью опустится до -9°.

Среда, 21.01, принесет небольшой снег, который пройдет днем ​​и прекратится ближе к вечеру. Ночью и утром осадки не ожидаются, а температура будет колебаться от -10° до -7°.

В четверг, 22.01, город снова будет облачным. Весь день небо будет продолжительным, ветер усилится до 4,2 м/с, а температура будет колебаться от -8° ночью до -6° днем.

Пятница, 23:01, будет холодной и пасмурной: днем ​​столбик термометра покажет -8°, ночью опустится до -10°, а ветер будет колебаться 3,8-5 м/с.

Суббота, 24.01, также будет пасмурной, с редкими прояснениями, днем ​​-11°, ночью -14°. Воскресенье, 25:01, будет преимущественно с облачной погодой, с прояснением вечером. Днем температура составит -14°, а ночью опустится до -19°.

В общей сложности, холод и облачность определяют атмосферу следующих семи дней в городе. Небольшие снегопады в середине недели добавят зимнюю картину. Тем не менее, это создаст определенные трудности на дорогах.

