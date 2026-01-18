Прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 січня у Запоріжжі показує, що місто проведе тиждень у холодній і переважно хмарній атмосфері.

Прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 січня у Запоріжжі обіцяє стійку зимову атмосферу з мінімальними опадами, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 січня у Запоріжжі показали на сайті sinoptik.ua. З нього видно, що дні будуть з короткими проясненнями та невеликим снігом.

У понеділок, 19.01, небо буде похмурим. Температура вдень сягне -6°, а вночі опуститься до -10°. Вітер буде помірним, а ймовірність опадів мінімальна.

У вівторок, 20.01, прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 січня у Запоріжжі свідчить про подібну картину: небо залишатиметься вкрите хмарами, вдень температура підніметься до -7°, а вночі опуститься до -9°.

Середа, 21.01, принесе невеликий сніг, який йтиме вдень і припиниться ближче до вечора. Вночі та вранці опадів не очікується, а температура буде коливатися від -10° до -7°.

У четвер, 22.01, місто знову буде хмарним. Весь день небо залишатиметься непроглядним, вітер підсилиться до 4,2 м/с, а температура коливатиметься від -8° вночі до -6° вдень.

П’ятниця, 23.01, буде холодною і похмурою: вдень стовпчик термометра покаже -8°, вночі опуститься до -10°, а вітер коливатиметься 3,8–5 м/с.

Субота, 24.01, також буде похмурою, з рідкими проясненнями, вдень -11°, вночі -14°. Неділя, 25.01, буде переважно з хмарною погодою, з проясненням ввечері. Вдень температура сягатиме -14°, а вночі опуститься до -19°.

В цілому, холод і хмарність визначають атмосферу наступних семи днів у місті. Невеликі снігопади у середині тижня додадуть зимової картини. Проте, разом із тим, це створить певні труднощі на дорогах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: список вакансій, де платять понад 20 тисяч щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: які навички потрібно мати, щоб отримувати до 26 000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області: кому чекати на домівку.