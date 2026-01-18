Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области направлено на обеспечение стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения.

С 1 января 2026 вступило в силу повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Славутское управление водопроводно-канализационного хозяйства.

Исполнительный комитет Славутского городского совета утвердил новые пруды для централизованного водоснабжения и водоотведения. Для населения кубометр воды стоит 30,52 грн без НДС (36,62 с НДС), а канализация – 24,20 без НДС (29,04 гривен с налогом).

Для юридических лиц тарифы на водоснабжение установлены на уровне 38,80 грн за кубометр (46,56 с НДС), на водоотвод – 37,25 (44,70 гривен с налогом). Плата за абонентское обслуживание для всех категорий составляет от 18,32 до 19,88 грн. в месяц и начисляется независимо от объема использованных услуг.

В документе указано, что абонентская плата не является коммунальной услугой и устанавливается в фиксированном размере на один лицевой счет независимо от количества жителей. Государство регулирует только его предельный уровень.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области направлено на обеспечение стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения. Жителям советуют заранее планировать бюджет и своевременно оплачивать счета во избежание накопления долгов.

Кроме того, это не единственные изменения, коснувшиеся этого региона. В Хмельницком также был введен новый график движения транспорта. Маршрут должен обеспечить более удобное и равномерное сообщение между жилыми районами, медицинскими учреждениями, транспортными узлами и центральной частью города.

