Підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькій області спрямоване на забезпечення стабільної роботи систем водопостачання та водовідведення.

З 1 січня 2026 року набрало чинності підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькій області, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Славутське управління водопровідно-каналізаційного господарства.

Виконавчий комітет Славутської міської ради затвердив нові ставки для централізованого водопостачання та водовідведення. Для населення кубометр води коштує 30,52 грн без ПДВ (36,62 з ПДВ), а каналізація — 24,20 без ПДВ (29,04 гривень з податком).

Для юридичних осіб тарифи на водопостачання встановлені на рівні 38,80 грн за кубометр (46,56 з ПДВ), на водовідведення — 37,25 (44,70 гривень з податком). Плата за абонентське обслуговування для всіх категорій становить від 18,32 до 19,88 гривень на місяць і нараховується незалежно від обсягу використаних послуг.

У документі зазначено, що абонентська плата не є комунальною послугою і встановлюється у фіксованому розмірі на один особовий рахунок, незалежно від кількості мешканців. Держава регулює лише її граничний рівень.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькій області спрямоване на забезпечення стабільної роботи систем водопостачання та водовідведення. Мешканцям радять заздалегідь планувати бюджет і своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути накопичення боргів.

Крім того, це не єдині зміни, які торкнулися цього регіону. У Хмельницькому також ввели новий графік руху транспорту. Маршрут має забезпечити більш зручне та рівномірне сполучення між житловими районами, медичними закладами, транспортними вузлами та центральною частиною міста.

