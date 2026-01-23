В Одессе снова доступны бесплатные продукты для ВПЛ, о чем сообщают волонтеры и благотворительные организации.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе выдают местным жителям в рамках благотворительного проекта «Еда Жизнь», сообщает Politeka.

Как говорится на официальном Фейсбуке-странице благотворительного фонда «Гостиная хата», волонтеры объявили о возобновлении раздачи горячей пищи с 5 января 2026 года.

По словам волонтеров, сейчас поддержка становится особенно важной, потому что внутренне перемещенные лица, переселенцы и все, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, могут каждый день получить горячее блюдо и теплый напиток.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе выдаются именно в формате горячих блюд и напитков. Отмечается, что раздача производится в 12:30 по адресу Водопроводная 13.

Организаторы призывают делиться этой информацией с теми, кому она может пригодиться. Они подчеркивают, что готовы поддержать каждого обратившегося.

Вместе с тем в благотворительном фонде также напомнили, что правила, по которым предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе, изменились. В центре уточнили, что с 10.02.2025 года действует новый порядок выдачи продуктовых наборов.



Теперь ежедневно доступно всего 50 наборов. Особый приоритет предоставляется вновь прибывшим внутри перемещенным лицам, причем отсчет производится со дня регистрации справки.

Для таких людей поддержка выдается раз в месяц в течение первых трех месяцев. В то же время другие категории могут получать продовольственную поддержку раз в два месяца, но только при условии соответствия критериям.

Среди этих категорий отдельно указаны матери, самостоятельно воспитывающие детей, а также семьи, в составе которых есть беременные женщины.

