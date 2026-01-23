В Одесі знову доступні безкоштовні продукти для ВПО, про що повідомляють волонтери та благодійні організації.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі видають для місцевих мешканців у межах благодійного проєкту «Їжа Життя», повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці благодійного фонду «Гостинна хата», волонтери оголосили про відновлення роздачі гарячої їжі з 5 січня 2026 року.

За словами волонтерів, зараз підтримка стає особливо важливою, тому що внутрішньо переміщені особи, переселенці та всі, хто опинився у складних життєвих обставинах, можуть щодня отримати гарячу страву та теплий напій.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі видаються саме у форматі гарячих страв та напоїв. Наголошується, що роздача відбувається о 12:30 за адресою Водопровідна 13.

Організатори закликають ділитися цією інформацією з тими, кому вона може знадобитися. Вони підкреслюють, що готові підтримати кожного, хто звернеться.

Разом з тим, у благодійному фонді також нагадали, що правила, за якими надаються безкоштовні продукти для ВПО в Одесі змінилися. У центрі уточнили, що з 10.02.2025 діє новий порядок видачі продуктових наборів.



Тепер щодня доступно лише 50 наборів. Особливий пріоритет надається новоприбулим внутрішньо переміщеним особам, причому відлік проводиться з дня реєстрації довідки.

Для таких людей підтримка видається раз на місяць упродовж перших трьох місяців. Водночас інші категорії можуть отримувати продовольчу підтримку один раз на два місяці, але лише за умови відповідності критеріям.

Серед цих категорій окремо зазначені матері, які самостійно виховують дітей, а також родини, у складі яких є вагітні жінки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: де в січні будуть нові розцінки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області: хто отримає зимову підтримку.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Одеській області: чого не вистачає на ринку.