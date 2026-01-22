Подорожание продуктов в Запорожье испытывают местные покупатели еще с начала 2026 года, так что рассказываем об этом более подробно.

Подорожание продуктов в Запорожье видно в сегменте бакалеи, консервов и мясных изделий, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Запорожье заметно в большинстве категорий товаров, если сравнивать ценники с прошлым местом. Согласно данным Министерства финансов и онлайн-сетей магазинов, самые большие изменения произошли в сегменте мясных изделий.

К примеру, колбаса вареная «Алан лекарственная» в январе стоит в среднем 479,46 грн за килограмм, что на 4,47% больше, чем в декабре 2025 года. Тогда средняя цена составляла 426,30.

В сегменте бакалеи подорожание продуктов в Запорожье ощутимо в меньшей степени. Длинная вермишель в сети Metro в январе стоит 31,50 грн за килограмм, в то время как в декабре прошлого года средняя цена была 30,16 грн.

Индекс потребительских цен на вермишель в январе составил 102,97%, что отражает прирост на 2,97% по сравнению с предыдущим месяцем. В сегменте консервов изменения более умеренные: кукуруза «Верес» в среднем подорожала на 0,21% – до 56,42 грн за банку 340 г.

Основные причины повышения стоимости продовольствия связаны с последствиями войны и логистическими сложностями. Боевые действия повлияли на сокращение поголовья скота и птицы, что отразилось на цене мяса и яиц.

Дополнительно производители сталкиваются с увеличением стоимости транспортировки и перебоями с электроснабжением. Экономические факторы также играют значительную роль.

Общая инфляция в стране повышает ценники, а колебания курса доллара оказывают влияние на стоимость импортных товаров и составляющих производства. К тому же растут затраты производителей на корма, электроэнергию и заработную плату персонала.

