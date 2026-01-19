Графики отключения света в Запорожье и области на 20 января запланированы из-за плановых работ в электросетях, сообщает Politeka.net.
Такую информацию предоставляют в «Запорожьеоблэнерго» .
В связи с плановыми работами часть жителей временно останется без электроснабжения. Графики отключения света в Запорожье и области на 20 января будут действовать по десяткам адресов. В частности, в Запорожье не будет электричества с 9:30 до 15:30 по следующим адресам:
- Видминна: 16-22, 19-25
- Досягнень: 1-13, 2-16
- Зразкова: 1-47, 2-30, 18, 34, 35
- Лыжна: 1, 3
- Морфлотська: 80-82
- Передова: 18
- Початкова: 18-26, 21-25
- Футбольна: 10-16, 15-21
Также в городе из-за ремонта электрооборудования электричества не будет с 10 до 16 часов в домах, которые находятся по следующим адресам:
- Архитектурна: 70, 72
- Вийськбуд: 123(їдальня), 570
- Виктора Духовченко (Цюрупы): 42-64, 67-89
- Вузивська: 33
- Героив Крут (12 Квітня): 24-76, 69-81, 43Б, 45, 47, 49, 53-57, 61, 60, 65, 65Б
- Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 196-224, 243-275
- Ивана Огиенка (Гастелло): 1-7, 2-8
- Игора Сикорського: 218-232
- Курортна: 48, 50-96, 98, 57-61, 63, 65-103
- Мальовныча: 47-91, 52-106
- Покровська (Свердлова): 10, 14, 3-7, 9, 9б, 11
- Троицька (Чекистив): 10
Что касается области, здесь обесточат улицы с 00-00 до 23-59, то есть в сутки, в таких населенных пунктах:
село Лисне улицы:
- Космична — 3, 5, 8, 10, 11, 12, 18
- Социальна — 1
село Любицьке улицы:
- Курортна — 1, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 29А, 30, 34, 36
- Кучерявого — 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 29
- Ликарняна — 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
- Маяковського — 1, 2, 2А, 3, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 41, 44, 45, 47, 49, 52, 54
- Перемогы — 1, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17
- Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56
- Шкильна — 4А
- Пивденный (пер.) — 4
Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Запоріжжяобленерго».
Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть графики отключения света.
