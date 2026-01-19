Украинцев просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть графики отключения света в Запорожье и области на 20 января.

Графики отключения света в Запорожье и области на 20 января запланированы из-за плановых работ в электросетях, сообщает Politeka.net.

Такую информацию предоставляют в «Запорожьеоблэнерго» .

В связи с плановыми работами часть жителей временно останется без электроснабжения. Графики отключения света в Запорожье и области на 20 января будут действовать по десяткам адресов. В частности, в Запорожье не будет электричества с 9:30 до 15:30 по следующим адресам:

Видминна: 16-22, 19-25

Досягнень: 1-13, 2-16

Зразкова: 1-47, 2-30, 18, 34, 35

Лыжна: 1, 3

Морфлотська: 80-82

Передова: 18

Початкова: 18-26, 21-25

Футбольна: 10-16, 15-21

Также в городе из-за ремонта электрооборудования электричества не будет с 10 до 16 часов в домах, которые находятся по следующим адресам:

Архитектурна: 70, 72

Вийськбуд: 123(їдальня), 570

Виктора Духовченко (Цюрупы): 42-64, 67-89

Вузивська: 33

Героив Крут (12 Квітня): 24-76, 69-81, 43Б, 45, 47, 49, 53-57, 61, 60, 65, 65Б

Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 196-224, 243-275

Ивана Огиенка (Гастелло): 1-7, 2-8

Игора Сикорського: 218-232

Курортна: 48, 50-96, 98, 57-61, 63, 65-103

Мальовныча: 47-91, 52-106

Покровська (Свердлова): 10, 14, 3-7, 9, 9б, 11

Троицька (Чекистив): 10

Что касается области, здесь обесточат улицы с 00-00 до 23-59, то есть в сутки, в таких населенных пунктах:

село Лисне улицы:

Космична — 3, 5, 8, 10, 11, 12, 18

Социальна — 1

село Любицьке улицы:

Курортна — 1, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 29А, 30, 34, 36

Кучерявого — 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 29

Ликарняна — 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Маяковського — 1, 2, 2А, 3, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 41, 44, 45, 47, 49, 52, 54

Перемогы — 1, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56

Шкильна — 4А

Пивденный (пер.) — 4

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Запоріжжяобленерго».

Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть графики отключения света.

