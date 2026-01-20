Графики отключения света в Киевской области составлены на 21 января, ведь будут проводить профилактические работы в пределах региона.

Графики отключения света в Киевской области на 21 января будут действовать из-за работ в регионе, которые будут проводить энергетики, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких общинах со ссылкой на ДТЭК.

"ДТЭК" сообщает о проведении плановых профилактических работ на объектах электрических сетей. В связи с этим будет временно прекращено электроснабжение в пределах Феодосиевского сельского совета. Ограничения касаются разных временных промежутков и отдельных населенных пунктов:

08:30-18:00 населённый пункт Лисныкы улицы:

Ватутина, Высокый Замок, Вышнева, Клубна, Козача, Кутузова

06:00-18:00 (в течение 12 часов) населенный пункт Ходосивка улица:

Молодижна

06:00-18:00 (в течение 12 часов) населенный пункт Иванковычи улицы:

Б.Хмельныцького, Березова, Бузкова, Вербыцького, Вышнева, Володымырська, Д. Бидного, Жовтнева, Заповидна, Захысныкив Витчызны, Зоряна, Квиткова, Козача, Котова, Круглыцька, Леси Украинкы, М. Цветаевои, Мыколы Леонтовыча, Нова, Озирна, Окружна, Осиння, Пивденна, Пидгайна, Поле, Польова, Проризна, Ранкова, Садова, Селянська, Сонячна, Степова, Травнева, Шевченка, Щаслыва, Юности, Ягидна, пер. Д. Бидного, пер. Загородний, пер. Пивденный, пер. Прымаченко Марии, пер. Щаслывый, СТ "Еколог", СТ "Луч", СТ "Механизатор", СТ "Скиф-1"

Также профилактические работы пройдут в пределах Дмитровской территориальной общины 21.01.2026 с 14:00 до 17:00. в населенном пункте: Село Буча, ул. Борыса Гмыри, 20; 20А/109.

Профилактические работы также будут продолжаться на территории Калиновского поссовета. В этой связи свет будут выключать с 06:00 до 18:00 в селе Калынивка: ул. Героев Азова, 47-Ж/1.

Актуальную информацию об отключении электроэнергии, публикуемых ДТЭК «Киевоблэнерго», можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключение».

