Доплаты для пенсионеров во Львовской области в 2026 г. остаются частью государственной поддержки отдельных категорий граждан.

Доплаты для пенсионеров во Львовской области в 2026 году предусмотрены для отдельных групп граждан и выплачиваются в соответствии с действующим законодательством и показателями прожиточного минимума, сообщает Politeka.

С 1 января этого года размер специальной ежемесячной доплаты для пенсионеров во Львовской области был пересмотрен в сторону увеличения, поскольку государство обновило социальные стандарты, заложенные в бюджете.

Речь идет о надбавке, предоставляемой лицам пенсионного возраста при определенных условиях проживания и статуса и дополнительной к основной пенсионной выплате.

Правовые основания для таких начислений закреплены в статье 29 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Этот документ определяет механизм финансирования и размеры социальных гарантий для граждан, имеющих право на дополнительную поддержку от государства.

В 2026 году сумма ежемесячной доплаты во Львовской области выросла до 2595 гривен, что напрямую связано с увеличением прожиточного минимума.

До этого показатель составлял 2391 гривну, а просмотр состоялся автоматически в соответствии с бюджетными параметрами.

Прибавку могут получать неработающие пенсионеры, постоянно проживающие на территориях, отнесенных к зоне безусловного отселения или зоне гарантированного добровольного переселения.

Такое право также имеют граждане, проживавшие или работавшие на этих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 или до 1 января 1993 года и официально имеют статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

