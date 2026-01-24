Доплати для пенсіонерів в Львівській області у 2026 році залишаються частиною державної підтримки окремих категорій громадян.

Доплати для пенсіонерів в Львівській області у 2026 році передбачені для окремих груп громадян і виплачуються відповідно до чинного законодавства та показників прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

Із 1 січня цього року розмір спеціальної щомісячної доплати для пенсіонерів у Львіській області було переглянуто у бік збільшення, оскільки держава оновила соціальні стандарти, закладені в бюджеті.

Йдеться про надбавку, яка надається особим пенсійного віку за певних умов проживання та статусу і є додатковою до основної пенсійної виплати.

Правові підстави для таких нарахувань закріплені у статті 29 закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Саме цей документ визначає механізм фінансування та розміри соціальних гарантій для громадян, які мають право на додаткову підтримку від держави.

У 2026 році сума щомісячної доплати у Львівській області зросла до 2 595 гривень, що напряму пов’язано зі збільшенням прожиткового мінімуму.

До цього показник становив 2 391 гривню, а перегляд відбувся автоматично відповідно до бюджетних параметрів.

Надбавку можуть отримувати непрацюючі пенсіонери, які постійно проживають на територіях, віднесених до зони безумовного відселення або зони гарантованого добровільного переселення.

Таке право також мають громадяни, які проживали або працювали на цих територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року та офіційно мають статус особи, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

