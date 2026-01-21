С начала 2026 года были изменены правила начисления денежной помощи для ВПЛ в Харькове.

Денежная помощь для ВПЛ в Харькове продолжает выплачиваться, однако из-за обновленных правил часть ВПЛ может потерять эти выплаты, пишет Politeka.net.

Поддержка ВПЛ назначается по постановлению Кабмина "Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам".

Согласно правительственному постановлению, с 1 января 2026 года выплата пособия на проживание для внутренних переселенцев продлена еще на шесть месяцев. В то же время, действует ключевое условие: среднемесячный совокупный доход семьи за последние три месяца не должен превышать четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

При этом с начала 2026 года был повышен прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц - теперь он составляет 2595 гривен. Соответственно, возрос и предельный уровень дохода, учитываемый при назначении помощи.

Следовательно, в 2026 году право на выплаты на проживание сохраняют те внутренне перемещенные лица, у которых совокупный доход семьи в расчете на одного получателя не превышает 10380 гривен (2595 грн × 4). Если этот показатель выше, помощь может быть прекращена.

Вместе с тем есть ряд получателей, для которых совокупный доход семьи не учитывается при назначении выплат. В 2026 году денежную помощь на проживание для ВПЛ в Харькове продлят еще на полгода украинцам, получающим пенсию не более 10 380 гривен:

людям с инвалидностью I и II группы;

детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

детям-сиротам;

детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа в возрасте до 23 лет;

родителям-воспитателям;

приемным родителям и опекунам (попечителям).

