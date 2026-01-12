Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье продолжает предоставляться в рамках нового социального проекта, сообщает Politeka.

Программа создана для поддержки пожилых людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях из-за войны или экономических проблем.

Инициатива предусматривает обеспечение базовых ресурсов и помощь в переживании холодного сезона. Приоритет получают домохозяйства с низким доходом и потерявшие стабильный заработок. Особое внимание уделяется квартирам и домам, поврежденным после 24 февраля 2022, расположенным в безопасных районах города и области.

Среди получателей помощи люди с инвалидностью, граждане с хроническими заболеваниями, одинокие пенсионеры и лица с ограниченной подвижностью. Предпочтение отдают домам, где проживает один или два пожилых лица без семейной поддержки, одиноким родителям, опекунам несовершеннолетних, многодетным семьям, беременным и матерям с маленькими детьми.

Помощь организуют благотворительные структуры, в частности, «Каритас», в сотрудничестве с муниципальными службами. Распределение ресурсов ведется на базе настоящей потребности, что дозволяет охватить более уязвимых людей и стабилизировать их быт.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предусматривает контроль соблюдения правил получения поддержки. Пожилым жителям советуют уточнять графики выдачи заранее и готовить необходимые документы, чтобы воспользоваться услугами без задержек.

Программа также включает в себя консультации социальных работников и волонтеров, которые сопровождают получателей на всех этапах. Специалисты помогают сориентироваться в доступных видах помощи и обеспечивают не только базовые ресурсы, но и социальной поддержки в непростой период.

