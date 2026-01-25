Грошова допомога на проживання для ВПО в Запорізькій області оформлюється через органи соціального захисту.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Запорізькій області у 2026 році виплачується за оновленими умовами, повідомляє Politeka.

Актуальні роз’яснення щодо цього оприлюднив Пенсійний фонд України.

У Запорізькій області внутрішньо переміщені особи можуть отримувати фінансову підтримку відповідно до змінених правил.

Виплати призначають на черговий шестимісячний період. Основна умова — середній місячний дохід на одного члена родини за попередні три місяці не має перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2026 року такий мінімум становить 2 595 гривень. Відповідно, гранична сума доходу для участі у такій програмі обмежується 10 380 гривнями на одну людину.

Водночас визначено категорії, яким відповідні виплати надають без урахування фінансового стану. Йдеться про пенсіонерів із доходами в межах установленого ліміту, осіб з інвалідністю I та II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, сиріт і молодь без батьківського піклування до 23 років, а також прийомних батьків, опікунів і батьків-вихователів.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Запорізькій області оформлюється через органи соціального захисту. Для цього необхідно подати заяву та документи, що підтверджують статус і рівень доходів. Після перевірки інформації ухвалюється рішення щодо призначення коштів.

Також варто зауважити, що така програма спрямована на часткове покриття витрат на житло, підтримку стабільності та полегшення адаптації українських переселенців у нових умовах.

