В связи с ремонтными и профилактическими работами, ведутся дополнительные графики отключения света в Чернигове на 22 января, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".
Украинцев предупредили о масштабных графиках отключения света в Чернигове на 22 января. Они будут действовать на большое количество улиц в разных районах города. Ограничения носят плановый характер и связаны с проведением ремонтных работ.
С 9 до 17 часов обесточат десятки домов, находящихся по адресам:
- Алєксеева — № 29а, 31–39, 41–45, 46–52, 54–66, 68–84, 43а, 52А, 54а, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а
- Берегова — № 4
- Васыля Будника — № 3–39, 4а, 27а, 27б
- Вышнева — № 1–10, 12, 16–21, 24, 26, 7а
- Вороного Г. — № 21, 23, 25, 25а
- Воскресенська — № 39, 41, 43, 45, 47
- Ганны Барвинок — № 3–42
- Гарамив — № 3–25, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а
- Героив Чорнобыля — № 9б
- Дмытра Бортнянського — № 5–30, 11а, 19а, 20б, 26а
- Добровольцив — № 5–31, 5а
- Забаривська — № 21–57, 22а, 22б, 22г, 24а, 26а
- Захысныкив Украины — № 24, 25, 27а
- Ивана Выговського — № 1–25, 30а, 32ж–32к, 1а, 2а, 11а, 12а, 18а, 18б, 19б
- Иоанна Максымовыча — № 13–35, 16а
- Кырыла Розумовського — № 2–101, 151, 153–157
- Космонавтив — № 2а
- Крывоноса 2-й — № 1–34, 50–58, 8а
- Крывоноса 3-й — № 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15а, 17а, 21, 23
- Крывулевська — № 1–11, 2а, 3а, 11а, 11б
- Левка Лукяненка — № 15
- Лыпынського — № 62а
- Лугова — № 51, 58
- Механизаторів — № 17–46, 28а, 40а, 42б
- Мстыславська — № 128–134, 169, 171
- Озерна — № 2, 3, 6, 8–11, 11а
- Олегове поле — № 1а, 1г, 2–12, 9а, 12б
- Олексия Бакурынського — № 52
- Олены Пчылки — № 3–42, 33а
- Пантелеймонивська — № 12б, 14, 19
- Партызанська — № 2а, 3–58, 15б, 32а, 34а
- Перемогы — № 48
- Пывцы — № 1–38
- Промыслова — № 15, 30–36, 15в/1, 36а
- Радиозаводська — № 3–19
- Радиозаводська Перша — № 1–26
- Радиозаводська Друга — № 12–36, 18б
- Радиозаводська Третя — № 2–27
- Ричкова — № 2–6, 4а, 5а, 6а
- Романа Бжеського — № 35–62, 41а
- Сковороды — № 2, 3, 11–31
- Сосныцька — № 1–124
- Сосныцькый — № 4–9, 13, 19
- Степана Носа — № 2а, 4, 10–22, 20а
- Стрилецька — № 28
- Схидна — № 1, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57, 1а
- Тракторный 1-й — № 2–9, 4а, 7б
- Тракторный 2-й — № 7, 19, 21, 23
- Урожайна — № 45
- Фабрычна — № 3–52, 5а, 14а, 40а
- Чернигивська — № 1–56
- Чернигивськый — № 2–16
- Шевченка — № 109–201, 228в
- Шкильна — № 2–20
- Шкильный — № 1
- Юдашкина — № 1а, 3, 5, 7–9
- Юрия Мезенцева — № 3а, 5, 22, 30–67
- Яблунева — № 1–7, 1а, 2б, 3а, 5а, 8а
- Яровый — № 9, 14а
- Ящука — № 1–23, 2а
С 10 до 16 часов вводятся дополнительные ограничения в домах по адресам:
- 1-й Заричный — № 1–40, 2а
- 2-й Заричный — № 1–55, 51а
- Горобынова — № 7–14
- ДТ «Лелека» — № 15–17, 21, 26, 27
- Дьошына — № 1–46, 1а, 15а, 16а
- Запрудна — № 2
- Зарічна — № 3–40
- Кыинська — № 3–39
- Кулиша — № 1–18
- Малынова — № 2, 5, 7, 9
- Мурахтова — № 1–37
- Набережна — № 2, 31, 33
- Павливська — № 3–23, 5/22, 13/39
- Перша Набережна — № 21, 41, 45–49, 45а
- Полянська — № 1–25, 14/5
- Соловина — № 1–30
Графики отключений "Чернігівобленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.
