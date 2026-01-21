Украинцев предупредили о масштабных графиках отключения света в Чернигове на 22 января.

В связи с ремонтными и профилактическими работами, ведутся дополнительные графики отключения света в Чернигове на 22 января, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".

Украинцев предупредили о масштабных графиках отключения света в Чернигове на 22 января. Они будут действовать на большое количество улиц в разных районах города. Ограничения носят плановый характер и связаны с проведением ремонтных работ.

С 9 до 17 часов обесточат десятки домов, находящихся по адресам:

Алєксеева — № 29а, 31–39, 41–45, 46–52, 54–66, 68–84, 43а, 52А, 54а, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а

Берегова — № 4

Васыля Будника — № 3–39, 4а, 27а, 27б

Вышнева — № 1–10, 12, 16–21, 24, 26, 7а

Вороного Г. — № 21, 23, 25, 25а

Воскресенська — № 39, 41, 43, 45, 47

Ганны Барвинок — № 3–42

Гарамив — № 3–25, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а

Героив Чорнобыля — № 9б

Дмытра Бортнянського — № 5–30, 11а, 19а, 20б, 26а

Добровольцив — № 5–31, 5а

Забаривська — № 21–57, 22а, 22б, 22г, 24а, 26а

Захысныкив Украины — № 24, 25, 27а

Ивана Выговського — № 1–25, 30а, 32ж–32к, 1а, 2а, 11а, 12а, 18а, 18б, 19б

Иоанна Максымовыча — № 13–35, 16а

Кырыла Розумовського — № 2–101, 151, 153–157

Космонавтив — № 2а

Крывоноса 2-й — № 1–34, 50–58, 8а

Крывоноса 3-й — № 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15а, 17а, 21, 23

Крывулевська — № 1–11, 2а, 3а, 11а, 11б

Левка Лукяненка — № 15

Лыпынського — № 62а

Лугова — № 51, 58

Механизаторів — № 17–46, 28а, 40а, 42б

Мстыславська — № 128–134, 169, 171

Озерна — № 2, 3, 6, 8–11, 11а

Олегове поле — № 1а, 1г, 2–12, 9а, 12б

Олексия Бакурынського — № 52

Олены Пчылки — № 3–42, 33а

Пантелеймонивська — № 12б, 14, 19

Партызанська — № 2а, 3–58, 15б, 32а, 34а

Перемогы — № 48

Пывцы — № 1–38

Промыслова — № 15, 30–36, 15в/1, 36а

Радиозаводська — № 3–19

Радиозаводська Перша — № 1–26

Радиозаводська Друга — № 12–36, 18б

Радиозаводська Третя — № 2–27

Ричкова — № 2–6, 4а, 5а, 6а

Романа Бжеського — № 35–62, 41а

Сковороды — № 2, 3, 11–31

Сосныцька — № 1–124

Сосныцькый — № 4–9, 13, 19

Степана Носа — № 2а, 4, 10–22, 20а

Стрилецька — № 28

Схидна — № 1, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57, 1а

Тракторный 1-й — № 2–9, 4а, 7б

Тракторный 2-й — № 7, 19, 21, 23

Урожайна — № 45

Фабрычна — № 3–52, 5а, 14а, 40а

Чернигивська — № 1–56

Чернигивськый — № 2–16

Шевченка — № 109–201, 228в

Шкильна — № 2–20

Шкильный — № 1

Юдашкина — № 1а, 3, 5, 7–9

Юрия Мезенцева — № 3а, 5, 22, 30–67

Яблунева — № 1–7, 1а, 2б, 3а, 5а, 8а

Яровый — № 9, 14а

Ящука — № 1–23, 2а

С 10 до 16 часов вводятся дополнительные ограничения в домах по адресам:

1-й Заричный — № 1–40, 2а

2-й Заричный — № 1–55, 51а

Горобынова — № 7–14

ДТ «Лелека» — № 15–17, 21, 26, 27

Дьошына — № 1–46, 1а, 15а, 16а

Запрудна — № 2

Зарічна — № 3–40

Кыинська — № 3–39

Кулиша — № 1–18

Малынова — № 2, 5, 7, 9

Мурахтова — № 1–37

Набережна — № 2, 31, 33

Павливська — № 3–23, 5/22, 13/39

Перша Набережна — № 21, 41, 45–49, 45а

Полянська — № 1–25, 14/5

Соловина — № 1–30

Графики отключений "Чернігівобленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

