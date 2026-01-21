В связи с ремонтными и профилактическими работами, ведутся дополнительные графики отключения света в Чернигове на 22 января, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".

Украинцев предупредили о масштабных графиках отключения света в Чернигове на 22 января. Они будут действовать на большое количество улиц в разных районах города. Ограничения носят плановый характер и связаны с проведением ремонтных работ.

С 9 до 17 часов обесточат десятки домов, находящихся по адресам:

  • Алєксеева — № 29а, 31–39, 41–45, 46–52, 54–66, 68–84, 43а, 52А, 54а, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а
  • Берегова — № 4
  • Васыля Будника — № 3–39, 4а, 27а, 27б
  • Вышнева — № 1–10, 12, 16–21, 24, 26, 7а
  • Вороного Г. — № 21, 23, 25, 25а
  • Воскресенська — № 39, 41, 43, 45, 47
  • Ганны Барвинок — № 3–42
  • Гарамив — № 3–25, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а
  • Героив Чорнобыля — № 9б
  • Дмытра Бортнянського — № 5–30, 11а, 19а, 20б, 26а
  • Добровольцив — № 5–31, 5а
  • Забаривська — № 21–57, 22а, 22б, 22г, 24а, 26а
  • Захысныкив Украины — № 24, 25, 27а
  • Ивана Выговського — № 1–25, 30а, 32ж–32к, 1а, 2а, 11а, 12а, 18а, 18б, 19б
  • Иоанна Максымовыча — № 13–35, 16а
  • Кырыла Розумовського — № 2–101, 151, 153–157
  • Космонавтив — № 2а
  • Крывоноса 2-й — № 1–34, 50–58, 8а
  • Крывоноса 3-й — № 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15а, 17а, 21, 23
  • Крывулевська — № 1–11, 2а, 3а, 11а, 11б
  • Левка Лукяненка — № 15
  • Лыпынського — № 62а
  • Лугова — № 51, 58
  • Механизаторів — № 17–46, 28а, 40а, 42б
  • Мстыславська — № 128–134, 169, 171
  • Озерна — № 2, 3, 6, 8–11, 11а
  • Олегове поле — № 1а, 1г, 2–12, 9а, 12б
  • Олексия Бакурынського — № 52
  • Олены Пчылки — № 3–42, 33а
  • Пантелеймонивська — № 12б, 14, 19
  • Партызанська — № 2а, 3–58, 15б, 32а, 34а
  • Перемогы — № 48
  • Пывцы — № 1–38
  • Промыслова — № 15, 30–36, 15в/1, 36а
  • Радиозаводська — № 3–19
  • Радиозаводська Перша — № 1–26
  • Радиозаводська Друга — № 12–36, 18б
  • Радиозаводська Третя — № 2–27
  • Ричкова — № 2–6, 4а, 5а, 6а
  • Романа Бжеського — № 35–62, 41а
  • Сковороды — № 2, 3, 11–31
  • Сосныцька — № 1–124
  • Сосныцькый — № 4–9, 13, 19
  • Степана Носа — № 2а, 4, 10–22, 20а
  • Стрилецька — № 28
  • Схидна — № 1, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57, 1а
  • Тракторный 1-й — № 2–9, 4а, 7б
  • Тракторный 2-й — № 7, 19, 21, 23
  • Урожайна — № 45
  • Фабрычна — № 3–52, 5а, 14а, 40а
  • Чернигивська — № 1–56
  • Чернигивськый — № 2–16
  • Шевченка — № 109–201, 228в
  • Шкильна — № 2–20
  • Шкильный — № 1
  • Юдашкина — № 1а, 3, 5, 7–9
  • Юрия Мезенцева — № 3а, 5, 22, 30–67
  • Яблунева — № 1–7, 1а, 2б, 3а, 5а, 8а
  • Яровый — № 9, 14а
  • Ящука — № 1–23, 2а

С 10 до 16 часов вводятся дополнительные ограничения в домах по адресам:

  • 1-й Заричный — № 1–40, 2а
  • 2-й Заричный — № 1–55, 51а
  • Горобынова — № 7–14
  • ДТ «Лелека» — № 15–17, 21, 26, 27
  • Дьошына — № 1–46, 1а, 15а, 16а
  • Запрудна — № 2
  • Зарічна — № 3–40
  • Кыинська — № 3–39
  • Кулиша — № 1–18
  • Малынова — № 2, 5, 7, 9
  • Мурахтова — № 1–37
  • Набережна — № 2, 31, 33
  • Павливська — № 3–23, 5/22, 13/39
  • Перша Набережна — № 21, 41, 45–49, 45а
  • Полянська — № 1–25, 14/5
  • Соловина — № 1–30

Графики отключений "Чернігівобленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

