У зв'язку з ремонтними та профілактичними роботами, водяться додаткові графіки відключення світла в Чернігові на 22 січня, пише Politeka.net.
Про це попередили у "Чернігівобленерго".
Українців попередили про масштабні графіки відключення світла в Чернігові на 22 січня. Вони діятимуть на значній кількість вулиць у різних районах міста. Обмеження мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.
З 9 до 17 години знеструмлять десятки будинків, що знаходяться за адресами:
- Алєксєєва — № 29а, 31–39, 41–45, 46–52, 54–66, 68–84, 43а, 52А, 54а, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а
- Берегова — № 4
- Василя Будника — № 3–39, 4а, 27а, 27б
- Вишнева — № 1–10, 12, 16–21, 24, 26, 7а
- Вороного Г. — № 21, 23, 25, 25а
- Воскресенська — № 39, 41, 43, 45, 47
- Ганни Барвінок — № 3–42
- Гарамів — № 3–25, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а
- Героїв Чорнобиля — № 9б
- Дмитра Бортнянського — № 5–30, 11а, 19а, 20б, 26а
- Добровольців — № 5–31, 5а
- Забарівська — № 21–57, 22а, 22б, 22г, 24а, 26а
- Захисників України — № 24, 25, 27а
- Івана Виговського — № 1–25, 30а, 32ж–32к, 1а, 2а, 11а, 12а, 18а, 18б, 19б
- Іоанна Максимовича — № 13–35, 16а
- Кирила Розумовського — № 2–101, 151, 153–157
- Космонавтів — № 2а
- Кривоноса 2-й — № 1–34, 50–58, 8а
- Кривоноса 3-й — № 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15а, 17а, 21, 23
- Кривулевська — № 1–11, 2а, 3а, 11а, 11б
- Левка Лук'яненка — № 15
- Липинського — № 62а
- Лугова — № 51, 58
- Механізаторів — № 17–46, 28а, 40а, 42б
- Мстиславська — № 128–134, 169, 171
- Озерна — № 2, 3, 6, 8–11, 11а
- Олегове поле — № 1а, 1г, 2–12, 9а, 12б
- Олексія Бакуринського — № 52
- Олени Пчілки — № 3–42, 33а
- Пантелеймонівська — № 12б, 14, 19
- Партизанська — № 2а, 3–58, 15б, 32а, 34а
- Перемоги — № 48
- Півці — № 1–38
- Промислова — № 15, 30–36, 15в/1, 36а
- Радіозаводська — № 3–19
- Радіозаводська Перша — № 1–26
- Радіозаводська Друга — № 12–36, 18б
- Радіозаводська Третя — № 2–27
- Річкова — № 2–6, 4а, 5а, 6а
- Романа Бжеського — № 35–62, 41а
- Сковороди — № 2, 3, 11–31
- Сосницька — № 1–124
- Сосницький — № 4–9, 13, 19
- Степана Носа — № 2а, 4, 10–22, 20а
- Стрілецька — № 28
- Східна — № 1, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57, 1а
- Тракторний 1-й — № 2–9, 4а, 7б
- Тракторний 2-й — № 7, 19, 21, 23
- Урожайна — № 45
- Фабрична — № 3–52, 5а, 14а, 40а
- Чернігівська — № 1–56
- Чернігівський — № 2–16
- Шевченка — № 109–201, 228в
- Шкільна — № 2–20
- Шкільний — № 1
- Юдашкіна — № 1а, 3, 5, 7–9
- Юрія Мезенцева — № 3а, 5, 22, 30–67
- Яблунева — № 1–7, 1а, 2б, 3а, 5а, 8а
- Яровий — № 9, 14а
- Ящука — № 1–23, 2а
З 10 до 16 години вводяться додаткові обмеження в будинках за адресами:
- 1-й Зарічний — № 1–40, 2а
- 2-й Зарічний — № 1–55, 51а
- Горобинова — № 7–14
- ДТ «Лелека» — № 15–17, 21, 26, 27
- Дьошина — № 1–46, 1а, 15а, 16а
- Запрудна — № 2
- Зарічна — № 3–40
- Киїнська — № 3–39
- Куліша — № 1–18
- Малинова — № 2, 5, 7, 9
- Мурахтова — № 1–37
- Набережна — № 2, 31, 33
- Павлівська — № 3–23, 5/22, 13/39
- Перша Набережна — № 21, 41, 45–49, 45а
- Полянська — № 1–25, 14/5
- Солов'їна — № 1–30
Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.
