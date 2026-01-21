Українців попередили про масштабні графіки відключення світла в Чернігові на 22 січня.

У зв'язку з ремонтними та профілактичними роботами, водяться додаткові графіки відключення світла в Чернігові на 22 січня, пише Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

Українців попередили про масштабні графіки відключення світла в Чернігові на 22 січня. Вони діятимуть на значній кількість вулиць у різних районах міста. Обмеження мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

З 9 до 17 години знеструмлять десятки будинків, що знаходяться за адресами:

Алєксєєва — № 29а, 31–39, 41–45, 46–52, 54–66, 68–84, 43а, 52А, 54а, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а

Берегова — № 4

Василя Будника — № 3–39, 4а, 27а, 27б

Вишнева — № 1–10, 12, 16–21, 24, 26, 7а

Вороного Г. — № 21, 23, 25, 25а

Воскресенська — № 39, 41, 43, 45, 47

Ганни Барвінок — № 3–42

Гарамів — № 3–25, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а

Героїв Чорнобиля — № 9б

Дмитра Бортнянського — № 5–30, 11а, 19а, 20б, 26а

Добровольців — № 5–31, 5а

Забарівська — № 21–57, 22а, 22б, 22г, 24а, 26а

Захисників України — № 24, 25, 27а

Івана Виговського — № 1–25, 30а, 32ж–32к, 1а, 2а, 11а, 12а, 18а, 18б, 19б

Іоанна Максимовича — № 13–35, 16а

Кирила Розумовського — № 2–101, 151, 153–157

Космонавтів — № 2а

Кривоноса 2-й — № 1–34, 50–58, 8а

Кривоноса 3-й — № 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15а, 17а, 21, 23

Кривулевська — № 1–11, 2а, 3а, 11а, 11б

Левка Лук'яненка — № 15

Липинського — № 62а

Лугова — № 51, 58

Механізаторів — № 17–46, 28а, 40а, 42б

Мстиславська — № 128–134, 169, 171

Озерна — № 2, 3, 6, 8–11, 11а

Олегове поле — № 1а, 1г, 2–12, 9а, 12б

Олексія Бакуринського — № 52

Олени Пчілки — № 3–42, 33а

Пантелеймонівська — № 12б, 14, 19

Партизанська — № 2а, 3–58, 15б, 32а, 34а

Перемоги — № 48

Півці — № 1–38

Промислова — № 15, 30–36, 15в/1, 36а

Радіозаводська — № 3–19

Радіозаводська Перша — № 1–26

Радіозаводська Друга — № 12–36, 18б

Радіозаводська Третя — № 2–27

Річкова — № 2–6, 4а, 5а, 6а

Романа Бжеського — № 35–62, 41а

Сковороди — № 2, 3, 11–31

Сосницька — № 1–124

Сосницький — № 4–9, 13, 19

Степана Носа — № 2а, 4, 10–22, 20а

Стрілецька — № 28

Східна — № 1, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57, 1а

Тракторний 1-й — № 2–9, 4а, 7б

Тракторний 2-й — № 7, 19, 21, 23

Урожайна — № 45

Фабрична — № 3–52, 5а, 14а, 40а

Чернігівська — № 1–56

Чернігівський — № 2–16

Шевченка — № 109–201, 228в

Шкільна — № 2–20

Шкільний — № 1

Юдашкіна — № 1а, 3, 5, 7–9

Юрія Мезенцева — № 3а, 5, 22, 30–67

Яблунева — № 1–7, 1а, 2б, 3а, 5а, 8а

Яровий — № 9, 14а

Ящука — № 1–23, 2а

З 10 до 16 години вводяться додаткові обмеження в будинках за адресами:

1-й Зарічний — № 1–40, 2а

2-й Зарічний — № 1–55, 51а

Горобинова — № 7–14

ДТ «Лелека» — № 15–17, 21, 26, 27

Дьошина — № 1–46, 1а, 15а, 16а

Запрудна — № 2

Зарічна — № 3–40

Киїнська — № 3–39

Куліша — № 1–18

Малинова — № 2, 5, 7, 9

Мурахтова — № 1–37

Набережна — № 2, 31, 33

Павлівська — № 3–23, 5/22, 13/39

Перша Набережна — № 21, 41, 45–49, 45а

Полянська — № 1–25, 14/5

Солов'їна — № 1–30

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

