Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области открыла предварительную регистрацию на получение продуктовых наборов для переселенцев из Энергодара, сообщает Politeka.

Инициативу реализует международный благотворительный фонд Global Empowerment Mission Ukraine, который продолжает поддержку граждан, пострадавших в результате войны и вынужденного перемещения.

Продуктовые пакеты предназначены для домохозяйств в сложных обстоятельствах. Подать заявку могут люди от 60 лет, лица с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие матери или родители, женщины на поздних сроках беременности, пациенты с тяжелыми диагнозами, а также переселенцы из Энергодара, прибывшие в регион в течение 2025-2026 годов.

Выдачу запланировали на период с 22 по 24 января. Для участия нужно заранее заполнить онлайн-форму. Регистрация осуществляет один представитель семьи, ведь на одно домохозяйство предусмотрен один набор.

При получении необходимо предъявить оригиналы документов или электронные версии в приложении "Дія". Среди обязательных – паспорт, справки ВПЛ на каждого члена семьи, идентификационные коды взрослых и подтверждение принадлежности к соответствующей социальной категории. Лица, которые уже получали аналогичные свертки раньше, участия в этой выдаче не будут принимать.

Получение пройдет в Киеве по адресу: проспект Берестейский, 54а, вход со стоянки со стороны проспекта. Дополнительные разъяснения предоставляются по телефонам +380 93 707 87 86 и +380 95 941 49 28.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области направлена ​​на оперативное обеспечение продуктами наиболее уязвимых семей и позволяет получить поддержку без лишних задержек.

