«Кировоградоблэнерго» обнародовал дополнительные графики отключения света в Кировоградской области на 23 января.

Украинцев предупредили о дополнительных гафиках отключения света в Кировоградской области на 23 января, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Следует учитывать графики временных отключений электроэнергии в Кировоградской области на 23 января, введенные в связи с проведением масштабных плановых работ на сетях.

В Олександривськой общине обесточения будут проходить в разные временные рамки в таких населенных пунктах:

Олександривка с 09:00 до 13:00 на улицах:

Захысныкив Херсону — 1-2, 4-8;

пер. Мыру — 4;

Мыру — 1-3, 5-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

О. Куценова — 2;

Одеська — 1-8;

Рынкова — 47, 55А, 55Б, 55В, 57А, 74, 76, 78А, 80А, 84, 84А, 86;

пер. Рынковый — 10, 16, 18, 20-21, 23, 25-27, 30, 34, 38, 40;

Севастопольська — 2-4, 6-8, 11;

Шкильна — 109, 111, 113;

Юрия Кулынича — 1-18, 20, 22, 24, 26, 28, 30А;

Ярослава Мудрого — 1, 1Б, 2, 2А, 3-9, 11-13, 15-16, 18-26, 28-36, 38, 40, 42.

Олександривка с 10:00 до 16:00 на улицах:

пер. Незалежности Украины — 1-2, 2А, 3;

ул.Незалежности Україны — 89, 91;

Олеся Гончара — 5, 13, 17-18;

Анатолия Касапенка — 2, 4.

Гайдамацьке с 09:30 до 15:30 на улицах:

пров. Олександра Шаповала - 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20;

Центральна - 80, 90;

Шулыма — 26.

Ограничения также касаются Кропывныцького района. Свет будут выключать в следующих населенных пунктах:

Карливка с 09:00 до 16:00 на улицах:

Врожайна — 1-23, 1А, 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 12-19;

Молодижна — 1, 3-26, 28, 30, 32, 34, 36, 38а, 40, 42, 44;

Нова — 1-3;

туп. Перемогы — 1, 2а;

ул. Перемогы — 2, 4, 6, 8;

Польова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А;

Шабанова — 19.

Покровське с 09:00 до 17:00 на улице:

Пищана - 23, 25-28, 31-32, 34, 37, 39, 41-43, 45.

Демешкове с 09:00 до 17:00 на улице:

Гагарина - 37.

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго».

