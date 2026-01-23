Появится новая денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области, она будет начисляться части переселенцев с февраля 2026 года, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил Комитет ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева.

С 1 февраля 2026 все дети из семей внутренне перемещенных лиц будут получать государственную денежную поддержку. Размер новой денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области составит 3 000 гривен ежемесячно.

Соответствующего решения достигли участники межфракционного объединения народных депутатов по внутренне перемещенным лицам на заседании Совета коалиции. Следующим шагом станет юридическое оформление договоренностей посредством правительственного постановления.

Он также сообщил, что Верховная Рада параллельно работает над повышением уровня доходов для других категорий внутриперемещенных лиц с учетом действующих законодательных норм. В частности, обсуждается подход, по которому минимальный гарантированный доход ВПЛ должен составлять не менее 10 380 гривен.

В то же время в 2026 году переселенцы будут получать выплаты по новым правилам. Согласно постановлению Кабмина "Некоторые вопросы выплаты пособия на жительство внутренне перемещенным лицам", с 1 января пособие на жительство ВПЛ могут продлить на 6 месяцев.

Однако это возможно только при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи за последние три месяца не превышал четырех размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

При этом размер прожиточного минимума с 1 января поменялся. Для нетрудоспособных лиц он теперь составляет 2595 гривен.

Соответственно в 2026 году выплаты на проживание могут получить ВПЛ, имеющие совокупный доход семьи на одного получателя не более 10 380 гривен (2 595 гривен х 4).

