Розмір нової грошової допомоги для ВПО у Харківській області становитиме 3 000 гривень щомісяця.

З'явиться нова грошова допомога для ВПО у Харківській області, вона буде нараховуватись частині переселенців з лютого 2026 року, пише Politeka.net.

Про це повідомив Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

З 1 лютого 2026 року усі діти з родин внутрішньо переміщених осіб отримуватимуть державну грошову підтримку. Розмір нової грошової допомоги для ВПО у Харківській області становитиме 3 000 гривень щомісяця.

Відповідного рішення досягли учасники міжфракційного об’єднання народних депутатів з питань внутрішньо переміщених осіб на засіданні Ради коаліції. Наступним кроком стане юридичне оформлення домовленостей у вигляді урядової постанови.

Він також повідомив, що Верховна Рада паралельно працює над підвищенням рівня доходів для інших категорій внутрішньо переміщених осіб з урахуванням чинних законодавчих норм. Зокрема, обговорюється підхід, за яким мінімальний гарантований дохід ВПО має становити не менше 10 380 гривень.

Водночас у 2026 році переселенці отримуватимуть виплати за новими правилами. Відповідно до постанови Кабміну "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам", з 1 січня допомогу на проживання ВПО можуть продовжити на 6 місяців.

Однак це можливе лише за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні три місяці не перевищував чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

При цьому розмір прожиткового мінімуму з 1 січня змінився. Для непрацездатних осіб він тепер становить 2 595 гривень.

Відповідно у 2026 році виплати на проживання можуть отримати ВПО, які мають сукупний дохід сім'ї на одного отримувача не більш як 10 380 гривень (2 595 гривень х 4).

