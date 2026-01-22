Новую денежную помощь для ВПЛ в Одесской области с 1 февраля 2026 будут получать не все.

Новая денежная помощь для ВПЛ в Одесской области ждет часть переселенцев с февраля 2026 года, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил Комитет ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева.

Денежную помощь для ВПЛ в Одесской области с 1 февраля 2026 будут получать все дети вынужденных переселенцев. Размер новой поддержки для детей переселенцев будет составлять 3 тысячи гривен.

По словам нардепа, Верховная Рада также работает над тем, чтобы повысить уровень дохода для других внутренне перемещенных лиц, учитывая законодательные критерии. В частности, речь идет о том, что ВПЛ должны получать не менее 10 380 гривен. Он также сообщил, что Верховная Рада параллельно работает над повышением уровня доходов для других категорий внутриперемещенных лиц с учетом действующих законодательных норм.

Также в 2026 году для внутренне перемещенных лиц были введены обновленные правила начисления помощи на жительство. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы выплаты пособия на жительство внутренне перемещенным лицам», с 1 января выплаты переселенцев могут быть продлены еще на шесть месяцев, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

В то же время продление пособия возможно только при соблюдении определенного финансового условия: среднемесячный совокупный доход семьи за последние три месяца не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

С начала 2026 года этот показатель был пересмотрен - прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырос до 2595 гривен. Соответственно обновлен и предельный уровень дохода для получателей помощи.

В 2026 году право на выплаты сохраняют внутренне перемещенные лица, у которых совокупный доход семьи в расчете на одного получателя не превышает 10380 гривен (2595 грн × 4).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: что знать о предоставлении поддержки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: кому предоставят выплаты.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кто получит и что для этого нужно сделать.