Нову грошову допомогу для ВПО в Одеській області з 1 лютого 2026 року отримуватимуть не всі.

Нова грошова допомога для ВПО в Одеській області чекає частину переселенців з лютого 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Грошову допомогу для ВПО в Одеській області з 1 лютого 2026 року отримуватимуть усі діти вимушених переселенців. Розмір нової підтримки для дітей переселенців становитиме 3 тисячі гривень.

За словами нардепа, також наразі Верховна Рада працює над тим, щоб підвищити рівень доходу для інших внутрішньо переміщених осіб, враховуючи законодавчі критерії. Зокрема, йдеться про те, що ВПО мають отримувати не менш як 10 380 гривень. Він також повідомив, що Верховна Рада паралельно працює над підвищенням рівня доходів для інших категорій внутрішньо переміщених осіб з урахуванням чинних законодавчих норм.

Також у 2026 році для внутрішньо переміщених осіб запроваджено оновлені правила нарахування допомоги на проживання. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», із 1 січня виплати переселенців можуть бути продовжені ще на шість місяців, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Водночас продовження допомоги можливе лише за дотримання визначеної фінансової умови: середньомісячний сукупний дохід родини за останні три місяці не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

З початку 2026 року цей показник було переглянуто — прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс до 2 595 гривень. Відповідно, оновлено і граничний рівень доходу для отримувачів допомоги.

У 2026 році право на виплати зберігають внутрішньо переміщені особи, у яких сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одного отримувача не перевищує 10 380 гривень (2 595 грн × 4).

