Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається одним із доступних інструментів підтримки людей, які через війну були змушені змінити місце проживання, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на офіційному сайті "Дія".

Перед пошуком помешкання переселенцям радять визначити пріоритети: рівень безпеки, доступ до лікарень, можливість роботи та умови для родини.

Отримати перевірену інформацію можна через державні та муніципальні ресурси. Зокрема, інтерактивні мапи й контакт-центри громад допомагають дізнатися про наявні варіанти розміщення, умови проживання та логістику до місця поселення.

Фахівці рекомендують заздалегідь підготувати документи й базові відомості про себе. Під час звернення зазвичай уточнюють кількість осіб, вік, орієнтовний термін перебування, потребу в медичній чи психологічній допомозі, а також інші важливі обставини.

Окремо наголошують на питаннях безпеки. Шукати прихисток варто лише через офіційні канали або перевірені організації, уникаючи сумнівних оголошень і вимог передоплати. Органи влади не мають права вимагати кошти за поселення.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надають із фонду тимчасового проживання, який формують місцеві ради. Помешкання виділяють строком до одного року з можливістю продовження, якщо людина не змогла знайти інший варіант. Мінімальна норма площі становить шість квадратних метрів на особу.

Першочергове право мають сім’ї з дітьми, багатодітні родини, вагітні жінки, люди з інвалідністю та пенсіонери, чиє житло було зруйноване. Щоб стати на облік, необхідно подати заяву до ЦНАПу або виконавчого органу громади за місцем фактичного перебування разом із визначеним пакетом документів.

