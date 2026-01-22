Новый график движения поездов в Полтавской области начал действовать с 22 января и предусматривает корректировку курсирования пригородных составов по ряду направлений.

Новый график движения поездов в Полтавской области был введен в рамках общеукраинского пересмотра расписаний, охватившего более ста пригородных маршрутов, сообщает Politeka.

Об обновлении на своем официальном сайте проинформировала ОВА, отметив, что решение принято с учетом ситуации безопасности и необходимости стабилизировать железнодорожное сообщение.

В «Укрзализныце» объяснили, что новый график движения поездов в Полтавской области должен уменьшить количество задержек и повысить безопасность пассажиров.

Новый график поездов в Полтавской области затронул ряд популярных направлений, которыми ежедневно пользуются жители нашего региона. В частности, в определенные дни временно прекратилось курсирование пригородных поездов между Полтавой Южной и Ромодан.

Речь идет о 24, 25 и 31 января, а также 1 февраля, когда электропоезда в этом сообщении не будут совершать рейсы в обоих направлениях. Также изменения претерпели направление Ромодан - Гребенка.

В течение 22 и 23 января, а также 2 и 4 февраля курсирование будет проходить по скорректированному расписанию. В январе отправление из Ромодана запланировано на 12:02 с прибытием в Гребенку в 13:42.

В феврале время отправления изменится на 11:28, а прибытие будет совершаться в соответствии с действующим расписанием. Такие корректировки объясняют необходимостью согласования движения на смежных участках.

Отдельные ограничения предусмотрены и на март 2026г. В этот период часть рейсов между Полтава Южная и Ромодан будет отменена в указанные дни.

В частности, 23, 25 и 27 марта 2026 года электропоезда в направлении Полтава Южная не будут курсировать, а 24, 26 и 28 марта 2026 года отмена будет касаться рейсов в обратном направлении из Ромодана.

