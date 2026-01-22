Новий графік руху поїздів у Полтавській області почав діяти з 22 січня і передбачає коригування курсування приміських складів на низці напрямків.

Новий графік руху поїздів у Полтавській області запровадили у межах загальноукраїнського перегляду розкладів, який охопив понад сто приміських маршрутів, повідомляє Politeka.

Про оновлення на своєму офіційному сайті поінформувала ОВА, зазначивши, що рішення ухвалене з урахуванням безпекової ситуації та необхідності стабілізувати залізничне сполучення.

В «Укрзалізниці» пояснили, що новий графік руху поїздів у Полтавській області має зменшити кількість затримок та підвищити безпеку пасажирів.

Новий графік поїздів у Полтавській області торкнувся низки популярних напрямків, якими щоденно користуються жителі нашого регіону. Зокрема, у визначені дні тимчасово припинилося курсування приміських поїздів між Полтава Південна та Ромодан.

Йдеться про 24, 25 та 31 січня, а також 1 лютого, коли електропоїзди у цьому сполученні не здійснюватимуть рейси в обох напрямках. Також змін зазнав напрямок Ромодан - Гребінка.

Упродовж 22 та 23 січня, а також 2 і 4 лютого курсування відбуватиметься за скоригованим розкладом. У січні відправлення з Ромодану заплановане на 12:02 з прибуттям до Гребінки о 13:42.

У лютому час відправлення зміниться на 11:28, а прибуття здійснюватиметься відповідно до чинного розкладу. Такі коригування пояснюють необхідністю узгодження руху на суміжних ділянках.

Окремі обмеження передбачені і на березень 2026 року. У цей період частину рейсів між Полтава Південна та Ромодан буде скасовано у визначені дні.

Зокрема, 23, 25 та 27 березня 2026 року електропоїзди у напрямку з Полтава Південна не курсуватимуть, а 24, 26 та 28 березня 2026 року скасування стосуватиметься рейсів у зворотному напрямку з Ромодану.

