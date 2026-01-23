Доплаты для пенсионеров в Киевской области в 2026 году выросли вместе с прожиточным минимумом и касаются отдельных категорий граждан.

Доплаты в Киевской области в 2026 году предусматривают ежемесячную финансовую поддержку для определенных групп неработающих пенсионеров в соответствии с государственным бюджетом, сообщает Politeka.

С 1 января сумма специальной надбавки была пересмотрена, поскольку ее размер напрямую зависит от актуального прожиточного минимума.

Речь идет о нормах, закрепленных в статье 29 закона «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», вступившего в силу в начале года.

В рамках этой программы неработающие пенсионеры, постоянно проживающие на территориях зоны безусловного отселения или зоны гарантированного добровольного переселения, в 2026 году получают ежемесячную доплату в Киевской области в размере 2 595 гривен.

Увеличение выплаты связано с ростом прожиточного минимума с 2391 грн до 2595 грн, что автоматически повлияло на сумму надбавки.

Именно этот показатель используется для расчета помощи, предусмотренной для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Право на получение такой надбавки в Киевской области имеют пенсионеры, проживавшие или работавшие на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 или до 1 января 1993 года.

Также важно иметь официально подтвержденный статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы. В государственных органах подчеркивают, что все эти условия должны быть выполнены одновременно, поскольку именно они определяют законные основания для начисления доплаты.

По данным Кабинета Министров, факт проживания в радиационно загрязненных зонах подтвердили около 105 тысяч граждан по всей стране.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Также Politeka сообщала, что дефицит продуктов в Киевской области: эксперты назвали тревожные тенденции на рынке.

Как сообщала Politeka, субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.